Karácsony a BKV működését egyharmadban a kormánnyal finanszíroztatná

Karácsony Gergely főpolgármester Orbán Viktor kormányfő meghívásának eleget téve részt vett a kormány mai ülésén, ahol a kormány és a főváros kapcsolatáról volt szó. A találkozó után a Karmelita Kolostor előtt megtartott – a 444 által élőben közvetített – sajtótájékoztatón Budapest vezetője kiemelte, hogy kampányprogramja jelenti számára a zsinórmértéket az elkövetkező évekre. Így legfontosabb feladatának a fővárosi egészségügyi ellátás fejlesztését, a zöldfelületek növelését és a közösségi közlekedés fejlesztését tekinti. Ezen alapvetés mentén döntöttek tegnap a Fővárosi Közgyűlésben is több kérdésben is. Így például a Liget-projekt megállításáról, miszerint a még el nem kezdett beruházások ne valósuljanak meg, a Néprajzi Múzeum befejezéséről pedig egyeztessenek.

A kormány Karácsony elmondása szerint egyetértett az új városvezetéssel a Városliget autómentesítésében, illetve a Szegedi úti felüljáró megépítésének szükségességében is. A parkból kiszoruló intézményeket egyébként örömmel üdvözölné a városvezetés Budapest rozsdaövezetiben, de erre a felvetésre egyelőre nem kapott választ a kormánytól.

Az Atlétikai Stadionról szóló végső döntést a november végi közgyűlésre halasztották annak érdekében, hogy alaposan tájékozódhassanak az ügyben. Azt viszont nem tagadta, hogy a város hozzáállása alapvetően nem támogató. Orbán Viktor egyértelművé tette, ha az önkormányzat nemet mond, akkor a világbajnokságot máshol rendezik meg.

Karácsony elismerte: a stadionra szánt állami forrásokat aligha kapja meg Budapest. Egyelőre arra sem kapott biztató választ, hogy a kormány felkarolná a kerületi szakrendelők fejlesztésének városvezetés által erősen szorgalmazott tervét, de ahogy Karácsony Gergely fogalmazott: „proaktívak maradunk ebben az ügyben”. A szuperkórházzal kapcsolatban azt mondta: megfontolandó, hogy egy nem megfelelő közlekedési kapcsolatokkal bíró területen épüljön fel egy hatalmas egészségügyi intézmény.

A megbeszélésen felmerült – minden főpolgármester örök témájaként – a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozása. Karácsony jó példának tartja, a külföldi egyharmados megoszlást a három szereplő: kormány-önkormányzat- utasok között. A felvetés nem aratott osztatlan sikert. De a főpolgármester szerint változtatni kell azon a gyakorlaton, hogy a vasúti és a helyközi közlekedés sokkal nagyobb részt kapjon az állami támogatásból, mint a fővárosi.

Gulyás Gergely kancellária miniszter szerint a kormány eddig is támogatta a fővárosi közösségi közlekedést, amire nem túl adekvát példaként a főváros adósságának átvállalását hozta fel. (Erre Karácsony rögtön megjegyezte, hogy ehhez képest most 150 milliárdos adóssággal vették át a várost.) Gulyás hangsúlyozta, hogy a kormány senkivel sem szeretne jót tenni akarata ellenére, így nem épít olyan beruházásokat, amelyeket Budapest elutasít, a főpolgármestert pedig partnernek tekintik. Az egyeztetésekre jó terepnek tartják a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, amelynek kormányoldali összetétele nem változik, így ő és Fürjes Balázs továbbra is tag marad. A fővárosi oldalról természetesen új tagokat jelölnek, Karácsony ígéretet tett rá, hogy a főváros oldaláról egy Fideszes polgármester is bekerül a csapatba.

Karácsony ígéretet tett arra is, hogy a főpolgármesteri hivatal az eddigieknél költséghatékonyabban működik majd, Handl Tamás kinevezése a Fővárosi rendészeti Igazgatóság élére szerinte szükségszerű és szakmai szempontból jó döntés volt, Atkári János szakértelmére pedig már két elődje is támaszkodott.

A fővárosi cégek tegnapi igazgató tanácsi posztjainak szétosztása körül támadt vitához csak annyit kívánt hozzátenni, hogy csupán azt sajnálja, hogy a nem került több nő a cégek vezető testületeibe. Végezetül elmondta azt is, hogy az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása, amely az egyetlen kérés volt, amit Tarlós Istvánnak sem sikerült beerőltetnie a választási paktumba, most nem került elő, de Karácsony fontosnak tartaná, hogy a parkolási bevételek egy részét a fővárosi közösségi közlekedésre fordíthatnák, bár tisztában van azzal, hogy a kerületek nem szívesen mondanának le erről a forrásról. Ezen túlmenően egységes szabályozást szeretne, illetve, hogy ez a pénz ne a Fidesz közeli cégeket gyarapítsa. A november végi közgyűlésre erről is készül egy előterjesztés.