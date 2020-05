Karácsony Gergely szerint csődbe viszi az önkormányzatokat a költségvetés

arácsony Gergely szerint a kormánynak az elmúlt hetekben az önkormányzatok ellen folytatott küzdelme a jövő évi költségvetésben is visszaköszön. Ha ilyen formában fogadja el a bügzsét a parlament, az a magyar önkormányzati szektor csődjét jelenti.

Karácsony Gergely azt hangoztatta, minden megtesznek annak érdekében, hogy ilyen formában ne fogadják el a költségvetést. Azt is jelezte, hogy az ígért előzetes egyeztetés nem valósult meg, hogy összehívják az önkormányzati szövetségeket és egyeztetnek a járvány miatti kiesések kompenzálásáról.

Emellett van egy másik elem, ami szerinte még drámaibb összeg, a Karácsony szerint álságos módon szolidaritási hozzájárulásnak nevezett önkormányzati adó, amely a korábbi évhez képest a négyszeresére nőtt. Ezt a plusz terhet akkor terhelik rá többek között Budapestre, amikor drámai mértékben csökken az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása, az iparűzési adó, és a korábbinál jóval kisebb összeggel számolhat a fővárosi önkormányzat a tömegközlekedésből származó jegybevétel is.

A főpolgármester szerint két olyan dolog is van a jövő évi költségvetés tervében, amely drámai módon lehetetleníti el az önkormányzatokat. Az egyik a gépjármű adó, amely eddig felerészben az önkormányzatok költségvetését erősítette. A járvány kapcsán a kormány arról határozott, hogy átmenetileg a védekezés érdekében átcsoportosítják ezeket az összegeket, ám a költségvetési terv alapján úgy tűnik, hogy ez nem átmeneti, mert a költségvetésben is ez szerepel.

Karácsony Gergely szerint, ha a költségvetési tervezetet ilyen formában el is fogadja a parlament, az a magyar önkormányzati szektor csődjét fogja jelenteni. Szerinte az elmúlt hetekben a kormány a járvány mellett az önkormányzatok ellen küzdött az elmúlt hetekben.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!