Karácsony Gergely: tovább vizsgálják a belvárosi ingatlaneladásokat

A Fővárosi Közgyűlés január 26-án döntött arról, hogy vizsgálóbizottságot állít fel az V. kerületi, valamint a 2019 ősze előtti VII. kerületi ingatlaneladások vizsgálatára. A fővárosi Fidesz-KDNP revansnak és figyelemelterelésnek tartja a bizottságot, ezért nem is delegáltak tagot. A budapesti Fidesz csütörtökön azt tudatta az MTI-vel hogy a most már a kormányhivatal is megállapította, amit kezdetektől fogva mondtak, hogy a bosszúbizottságnak se jog-, se hatásköre nincs más kerületek ügyeit vizsgálni, és a főváros nem hozhatta volna létre a kerületeket vizsgáló bizottságot.

Karácsony Gergely főpolgármester erre válaszul pénteken közösségi oldalán azt írta: a kormányhivatal szerint teljesen rendben van, ha bűnözőknek kiárusítják a Belvárost, de mindezt kivizsgálni már jogszerűtlen.

MTI/Kovács Tamás MTI/Kovács Tamás

Szerinte a Fidesz józsefvárosi képviselőjelöltje által vezetett kormányhivatal ismét bizonyította, hogy csupán egy kirakatintézménye a Fidesz-kormánynak. Hozzátette: a kormányhivatal most arra jutott, hogy ugyan minek kivizsgálni azt, hogy az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botrányának egyik kulcsfigurája, Völner Pál haverja, Schadl György, hogyan jutott áron alul, egyedüli vevőként több V. és VII. kerületi ingatlanhoz.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: a Városháza-ügyben vállalták, hogy felálljon egy vizsgálóbizottság, még akkor is, ha jól tudtuk, nincs is ügy. Ezek után van képük leveleket írogatni arról, hogy mi ne vizsgáljuk, hogyan árusította ki az V. kerületi önkormányzat, és a VII. kerület előző vezetése Schadl Györgynek a fél Belvárost. Természetesen a vizsgálóbizottság folytatja a munkáját. Nem fogjuk hagyni, hogy ilyesmi újra megtörténhessen, meg fogjuk védeni Budapest értékeit - írta a városvezető.