Karikó Katalin május végéig Magyarországról dolgozik

"Május 27-ig vagyok Magyarországon, de innen is teljes időben dolgozom, tegnap egész délután is a németországi munkatársaimmal beszéltem a legújabb eredményekről" - mondta el a Telex.hu-nak a Kisújszállásról származó kutatónő tegnap a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén.

A kutatónő tavaly november 8-át is felidézte, épp a lánya születésnapját ünnepelték, hogy működik a koronavírus elleni vakcinájuk.

Karikó Katalin még mindig összerándul az elhíresült táblázat hallatán. Fotó: youtube Karikó Katalin még mindig összerándul az elhíresült táblázat hallatán. Fotó: youtube

"De csak akkor lesz időszerű egy nagyobb ünneplés, ha vége lesz a pandémiának" - mondja Karikó Katalin, aki még mindig tartja azt, hogy nyáron már strandolni fogunk, mert ha sikerül ugyanilyen ütemben vakcinálni az embereket, akkor nyárra nagyjából rendben lehetünk. Ha a vírus nem tud kiben szaporodni, akkor nem fog variálódni, és egyszerűen vége lesz.

Az indiai mutánssal kapcsolatban úgy véli, hogy a dupla variánsokról az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy a kettős mutáció a vírus esélyét rontja: a dupla variáns ellen ugyanolyan jó volt az ellenanyag-termelés, mint az eredeti vuhani ellen. Az angol variáns valóban sokkal ragályosabb volt és halálosabb is, de a többi nem igazán. Úgy tűnik, a dél-afrikai sem nyomja ki a többi variánst Európában sem, és remélhetőleg hasonló lesz a helyzet az indiaival is.

A harmadik Pfizer-oltás szükségességéről Karikó Katalin azt mondta a lapnak, hogy ezt az ellenanyagszint csökkenése indokolja, ahogy az minden más oltásnál is történik. A Pfizer jelenleg 16 év felett adható, de vizsgálják a 11-15 évesek vakcinálását is, ami már be is fejeződött 2000 fő részvételével. Egy ideje már minden adat az európai és az amerikai hatóságok előtt van, mindenki azt gondolta, hogy mostanra már megadják az engedélyt. Ezt továbbra is várjuk, de márciusban már a 11 év alattiaknál is elkezdték a teszteket, ezek júniusra fognak befejeződni.

Az elhíresült vakcina-táblázatról így beszélt:

"Úgy történt, hogy Atlantában át kellett szállnom, és amíg vártam a csatlakozást, ránéztem erre a táblázatra, és mondom, mi ez? Ha valaki öngyilkos akar lenni, ez alapján kér egy Pfizer-vakcinát, és azt hiheti, meghal tőle".

Félálmosan írt rá egy választ, de már bánja, mert egy kollégája jótanácsa szerint "soha semmi ilyen politikai dologba ne köss bele, ne legyél benne, mert belerántanak".

Elmondása szerint a Pfizer nem vett el egy fillért sem a kormánytól, és a saját részvényesei pénzét kockáztatta, amikor belefogott a vakcinafejlesztésbe. Szíve szerint mindenkinek ingyen odaadná a vakcinát. Jónak tartaná, ha a katonai költségek helyett a fejlesztések erre mennének.

A világ az előtt áll, hogy az oltások RNS-alapúvá váljanak, ebben első lesz az influenzavakcina, mert az már előrehaladott állapotban volt a koronavírus előtt. A Covid-19 elleni vakcina kifejlesztése most egy gyors tűzoltás volt, de a terv, hogy legyen egy univerzális oltás minden koronavírus ellen.