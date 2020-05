Kásler: telefonos előjegyzéssel indulhat újra az egészségügyi ellátás

A tárcavezető kitért arra is: a járvány kapcsán a magyar orvostudomány megmozdult, a szakemberek saját profiljuknak megfelelően dolgoznak, és "hősiesen küzdenek a járvány ellen, a betegeik érdekében".

Közölte: a Dél-pesti Centrumkórházban a más betegségeknél alkalmazott gyógyszerek tesztelése is folyik, az eredményeket folyamatosan értékelik.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Kásler Miklós elmondta, eddig két súlyos, lélegeztetőgépen lévő beteg kapta ezt a terápiát - mindketten orvosok. Egyiküket már felébresztették, jól van, másikuk is várhatóan hétfőn vagy a közeli napokban lekerülhet a lélegeztetőgépről.

Ebben az esetben a tocilizumab-terápia jöhet szóba, amelyet az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet hematológiai diagnózisoknál évente már 50-70 esetben alkalmazott. A hatóanyagot alkalmazzák bizonyos autoimmun betegségek kezelésénél vagy onkoterápiás esetekben is - mondta el a miniszter.

A másik terápiás formáról szólva Kásler Miklós elmondta, ez a gyógyszeres terápia a vírusfertőzés által a szervezetben fellépő úgynevezett citokinvihart csillapítja. Ez azt jelenti, hogy a vírus a felső és alsó légutakban elszaporodik, amire a szervezet rendkívül intenzív immunválaszt ad. Ez a folyamat károsíthatja a többi szervet is, többszervi elégtelenséggel okozva a beteg halálát.

A miniszter beszélt arról is, hogy mivel jelenleg nincs védőoltás és célzott terápia a koronavírus ellen, a klinikai vizsgálatok felé fordultak az orvosok. Reménykeltőek mind a vérplazma-terápiás kezelések, mind pedig a más betegségeknél alkalmazott gyógyszeres terápiák - fűzte hozzá.

Telefonos előjegyzés útján indulhatnak újra a háziorvosi és fogászati ellátások, a szakrendelések, a transzplantációs beavatkozások bizonyos formái és az egynapos sebészet ellátás - jelentette be az emberi erőforrások minisztere az M1 aktuális csatornán hétfőn.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!