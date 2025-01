Kiderült, mire költik idén a 2026-os választásra szánt 8,4 milliárd forintot

Arról, hogy a most elkülönített 8,4 milliárd forint egy esetleges előrehozott országgyűlési választásra utalna, itt írtunk:

Lapunk azt is kiderítette azonban, a 2023-as büdzsében hasonlóan magas, összesen 7 milliárd forintos előirányzat szerepelt a rákövetkező évi európai parlamenti és önkormányzati választások előkészítése soron. Ezért az NVI-nek küldött megkeresésünkben arra is rákérdeztünk, ezt az összeget mire fordították. A választást irányító szerv válasza szerint a 7 milliárdos előirányzatból az alábbi kiadásokat finanszírozták 2023-ban:

Korábbi években is voltak országos voksolásokra egy évvel korábban elkülönített összegek.

Kapcsolódó cikk Tényleg kacsa lehet az előrehozott választás (frissítve!) Korábbi években is voltak országos voksolásokra egy évvel korábban elkülönített összegek.

Informatikai fejlesztésekre és karbantartásokra, választási próbákra, a levélben szavazók regisztrációról szóló tájékoztatására, a választási iroda tagjainak képzésére, tájékoztató kampányok elkészítésére kötik le az idei büdzsében a jövő évi választások előkészítésére előirányzott 8,4 milliárd forintot. Ezekhez hasonló célokra fordították a júniusi európai parlamenti és önkormányzati választások előtt egy évvel elkülönített 7 milliárdot is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!