Kihunynak a fények, végelszámolják az Elios-ügy központi cégét

Hamarosan nyoma sem maradhat a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Elios-botrány egyik legfontosabb cégének, a Sistrade Kft.-nek. A társaság ugyanis április 1-jén a jogutód nélküli megszűnés mellett döntött. Így a cég mintegy bő két hete már egyszerűsített végelszámolás alatt van. A Sistrade Kft. - amellyel szemben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentésében konkrét vádiratot fogalmazott meg - korábban 62 településen üzemeltette a közvilágítási rendszert, de az Elios-botrány óta ez a szám folyamatosan csökkent. Tavaly márciusban már csak Pécs, Gyula, Zalaegerszeg, Tatabánya és Csépa nevű településen világított tovább a Sistrade, amelynek tulajdonosa Hamar Endre ügyvéd. Augusztusra már csak Pécs maradt, ami hazai pálya, mert ez a cég székhelye.

Ki fog így világítani? (Fotó: Pixabay) Ki fog így világítani? (Fotó: Pixabay)

Emlékezetes: az Elios-botrány lényege, hogy Hamar Endre cége, a Sistrade fideszes polgármesterek által vezett önkormányzatoknak készített energetikai tanulmányokat, amelyek meghatározták a további ügymenetet, ezzel aztán lényegében eldőltek a feltételek a későbbi tenderkiírásokhoz, amelyekkel kivitelezőt kerestek az önkormányzatok. Rendre az Elios Zrt.-t találták meg.

Hamar Endre 2013 januárja és 2014 áprilisa között a Sistrade-ben és az Eliosban is tulajdonos volt. Hamar Endre egy iskolába járt a kormányfő vejeként ismert Tiborcz Istvánnal, majd 2011-től közös vállalkozást működtettek Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. néven.

A Felcsút önkormányzatának honlapjára feltöltött dokumentumokból kiderült, hogy 2016-ban és 2017-ben a Sistrade Kft. készített javaslatokat a világítás korszerűsítésére a Mészáros Lőrinc üzletember vezette falunak. A Fejér megyei község két lépcsőben modernizálta a közvilágítást. Első alkalommal 259 közterületi lámpát cseréltek le ledtechnológiára, majd a második ütemben további 96 világítótesttel bővítették a ledes rendszert Felcsúton. Nem mellékes, hogy a dokumentumokból kiderült az is, nem csupán javaslatokat tett Hamar Endre cége, de a Sistrade Kft. üzemeltette a felcsúti közvilágítást is.

Az OLAF pénzügyi, közbeszerzési szabálytalanságokra utaló nyomokat talált, és azt kérte a magyar ügyészségtől, hogy folytassák le az ezzel kapcsolatos nyomozást. Magyarországon azonban felelősségrevonás nem történt ebben az ügyben, bár Polt Péter legfőbb ügyész azt mondta, nagyon alapos vizsgálatot folytattak.

Mi az a végelszámolás?

A cég végelszámolását egyszerűsített módon is le lehet folytatni. Az egyszerűsített végelszámolást azok a könyvvizsgálatra nem kötelezett cégek vehetik igénybe, amelyek az eljárást a végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül be tudják fejezni. Az adózónak egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámolót nem kell választani. A végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselője, tisztségviselői látják el. Ebből következik, hogy a vezető tisztségviselő által adott meghatalmazások a végelszámolás alatt is érvényesek

- olvasható a NAV végelszámolási kisokosában. Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a cégbírósághoz bejelenteni, sem a Cégközlönyben közzétenni. Az adózó az eljárás alatt elhatározhatja az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a cég működésének folytatását is. Tehát jogilag még van lehetőség arra, hogy a Sistrade nem szűnik meg.

Hamar Endre jelenleg az egyik tulajdonosa a pécsi Vár-Gold Kft.-nek, amely 5,6 millió forintot kapott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által szervezett Kisfaludy-pályázaton a pécsi Retró panzió felújítására. A panzió most is nyitva van, de csak üzleti vendégeket fogad. Szintén tulajdonos Hamar Endre az INTENTIO Reorganizációs és Válságmenedzser Kft.-ben, amelynek egyik profilja éppen a végelszámolás.

Az INTENTIO Reorganizációs Kft. egyedi megbízás alapján áll azon társaságok rendelkezésére, amelyek tulajdonosai az üzleti tevékenység megszüntetése és szabályos befejezése mellett végelszámolási eljárás keretében történő jogutód nélküli megszüntetéséről döntöttek. A megbízás keretében társaságunk teljeskörű asszisztenciát nyújt annak érdekében, hogy a megszűnő társaság cégjegyzékből történő törlése után se maradjanak rendezetlen ügyek és pénzügyi tartozások

- szól a cég bemutatkozása. Itt Hamar Endre mellett tulajdonos még a C-Holding Kft.-én keresztül Czéh-Tóth Márk is. A pécsi üzletember érdekeltségébe tartozó Hotel Palatinus Kft. pedig szintén az MTÜ-féle Kisfaludy-pályázatokból kapott 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást.

Mi lesz így a közvilágítással?

Az Elios-botrány óta tudható, hogy nemcsak a közvilágítás korszerűsítése, hanem az üzemeltetése is óriási üzlet Magyarországon. A piacon új cégek bukkannak fel, de a tulajdonosok igazából régi energetikai motorosok. Lapunk is megírta, hogy tavaly egy december 7-én publikált határozat szerint például közvilágítási üzemeltetési engedélyt kapott az Oriental Lux nevű cég 21 településre. Ezek többsége borsodi vagy szabolcsi falu. A tulajdonos a Makra-család: Makra Attila és Makra József. Ők a tulajdonosai a GREP Green Public Lighting Zrt.-nek is

Ez a cég felbukkant korábban az Elios-botrányt taglaló OLAF-jelentésben is. A 24.hu számolt be arról, hogy a hévízi projektnél például három pályázó adott be ajánlatot, az Elios mellett a Makra-család által tulajdonolt GREP és a Polár Stúdió. Az ajánlatok pontosan hét és kilenc százalékkal voltak drágábbak az Eliosénál, de nem csak végösszegben, hanem minden egyes egyedi tételben is.

Az Oriental Lux 2020-ban indult be igazán, de 2021-ben sem lassít.

Eredményes volt a kocsordi közvilágítás korszerűsítésére kiírt közbeszerzés. A Közeszerzési Értesítő április 16-i számában közölték: a nyertes kivitelező a csehbányai Oriental Lux Kft. A feladat építéssel vegyes szolgáltatás keretében a közvilágítás a közvilágítási rendszer aktív elemeinek korszerűsítése, karbantartása villamos energia biztosításával, komplex üzemeltetése. Az érintett területeken összesen 533 lámpatest üzemel 533 oszlopon és karon, ezek mind érintettek a korszerűsítésben. A nyertes kivitelező a munkát nettó 84,7 millió forintból végzi el

- írta meg a szabolcsihir.hu, hogy korszerűbb lesz a közvilágítás a szabolcsi Kocsord faluban. A közbeszerzésen a Fényhozam Közvilágítás Kft.-t sikerült legyőzniük. Februárban hasonló sorrend alakult ki Nagyhalász közvilágításának korszerűsítése kapcsán: az Oriental Lux 108 millió forintos ajánlattal nyert a Fényhozam előtt.