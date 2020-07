Itt az országos lista, ahol tesztet végeztethetnek a nyaralók

Az országos tisztifőorvos aláírásával ellátott dokumentum azt is tisztázza, hogy ezek mindegyikében 30 500 forint a teszt ára, ha angol nyelven szeretné valaki, akkor 1 000 forint a felár. A szombati mintavétel, valamint ha 24 órán belül van szükség az eredményre, akkor 45 750 forintra dobja meg az árat.

Azt követően, hogy e heti cikkünkben azt vizsgáltuk meg, mely magánegészségügyi cégek, mennyiért végeznek PCR-, gyors-, illetve szerológiai teszteket, a Nemzeti Népegészségügyi Központ is összeállította a hivatalos listát, amelyet a nyaralók figyelmébe ajánl.

