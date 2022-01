Kimutatják az itthoni gyorstesztek az omikront?

Felröppentek a hírek, hogy az enyhébb tüneteket produkáló, ám szélsebesen terjedő új variánst nem mutatják ki a gyorsteszek olyan megbízhatóan, mint az előző mutánsok esetében. Két hazai forgalmazású COVID-19 gyorstesztmárka gyártója azonban közös közleményükben arról biztosítja az embereket, hogy az általuk forgalmazott márka eredményesen jelzi a koronavírus omikron mutációját.

Az egyik legjelentősebb hazai gyorsdiagnosztikai eszköz, az e.Diagnosis orrüreg antigén teszt gyártója, a Wuhan Easy Diagnosis Co. Ltd. a bioinformatikai elemzések, szimulált mintamodellezések, valamint valós minták alapján is kijelenti, hogy tesztjük biztonságosan alkalmazható az omikron kimutatásában.

A korai felismerésnél azért az omikron trükközhet. Fotó: Depositphotos

Ennek oka pedig az, hogy antigén tesztjük az úgynevezett nukleokapszid protein olyan részeit célozza, amelyek a GISAID adatai alapján nem mutálódtak.

A négy legmagasabb szenzitivitású, Európában is forgalmazott nyálteszt egyikének minősített AmonMed gyártója, a Xiamen AmonMed Biotechnology Co. Ltd. pedig a Kínai Tudományos Akadémia Haixi Orvosi Kutatóközpontjának állásfoglalását kérte.

Eszerint az alfa és delta variánshoz hasonlóan az omikron kimutatására is megfelelő eszköz az AmonMed nyáltesztje.

FDA: trükkös az omikron

A napokban mégis arról lehetett hallani, hogy az omikron könnyen kicselezi a patikában kapható, otthoni használatra alkalmas antigén gyorsteszteket. Ezek ugyanis többnyire nem elég érzékenyek ahhoz, hogy kimutassák az omikronos fertőzést a kezdeti szakaszban, de sokszor még akkor sem, amikor a fertőzés már tünetekkel jár – hívta fel a figyelmet az NBC News az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) közlésére hivatkozva. Az FDA a gyorsteszteket vizsgálva arra viszont nem tért ki, hogy pontosan milyen márkájú termékeket lenne érdemes kerülni.

Az FDA szakemberei hangsúlyozzák: ha valakinek az antigéntesztje negatív, de mégis felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, mert tüneteket tapasztal, fontos a PCR-teszt, a molekuláris utóvizsgálat, mivel érzékenyebb, mint az antigénkimutatáson alapuló gyorstesztek.

Azt tudni kell, hogy az omikron tüskefehérjéje az eredeti vuhani vírushoz képest legalább 50 aminosavmutációt és nagyjából tíz, nem aminosavakat módosító mutációt tartalmaz, amelyek közül néhány a szabályozó szekvenciákban lehet. Csak a tüskefehérjében legalább 36 aminosavváltozást találtak a kutatók. Ezek a változások felelősek a megnövekedett fertőzőképességért, mivel növelik a tüskefehérje affinitását az ACE2 receptorhoz, valamint a vírus bejutásának hatékonyságát, membránfúzió formájában.

„Mégis, a PCR-tesztek, valamint a minőségi antigéntesztek nagy többsége is teljesen megbízható, felismerik az omikron-mutációt is” – írja a Business&Life Hír-és Cikkügynökség Rusvai Miklósra hivatkozva.

Mint a virológus mondja, az antigéntesztek egy része alapból érzékenyebb, más része pedig nem, s a teszek működési mechanizmusaiban is lehet eltérés. Ezért a jobb minőségű tesztek eredményesek az omikron-változat kimutatásában, így a Magyarországon forgalomban lévők is, mivel nem, vagy nem kizárólag a tüskefehérjére irányulnak, hanem a vírus egyéb komponensével is reakcióba lépnek.

Tudni kell ugyanakkor, hogy ezek a nagyon korai stádiumban a molekuláris tesztekhez képest kisebb valószínűséggel fedezik fel a fertőzéseket.

Rusvai Miklós szerint további magyarázat lehet az eltérő teszteredményekben az is, hogy főleg immunizált személyekben igen kis mennyiségű vírus termelődik, és akár „intermittáló”, tehát periodikusan jelentkező is lehet a vírustermelés, vagyis ma van elég vírus az orrváladékban (nyálban), holnap nincs, holnapután megint van elég ahhoz, hogy pozitív legyen a teszt. Az is számít, hogy mikor fújt orrot (nyálminta esetén mikor fogyasztott ételt vagy italt) a páciens: a tesztelés előtt nem ajánlott. A fertőzésen korábban már átesett személyek esetén a nyálkahártya-immunitás is bezavarhat: az ő testváladékaikban (orrváladék, nyál) ellenanyagok vannak, amelyek szintén rontják a vírus kimutatásának esélyét. Nyálkahártya-immunitás vakcina hatására nem jön létre, csak fertőződés után.

„A tesztek árának csökkenése is kívánatos lenne, mert ez is fokozhatja a tesztelési gyakoriságot" – véli Karvalics Attila, az A-Lab Pharma ügyvezetője, aki szerint ez igen hasznos lenne járványügyi szempontból, valamint a lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése érdekében is.

De ehhez a patikák együttműködésére is szükség lenne. A gyógyszertárak többsége azonban jelenleg még magas árréssel értékesíti a lakossági gyorsteszteket, ami biztos, hogy akadályozza a gyakori tesztelést. Számos esetben hiába csökkent árat egy forgalmazó, a patikák ezt nem, vagy csak kisebb mértékben követik, így a fogyasztó nem érzékeli ennek kedvező hatásait. Maguk a hazai patikai gyorsteszt-árrések eddig tipikusan olyan mértékűek voltak, amelyekbe gyakorta Európa drágább országaiban egy egész teszt kerül. Nem véletlen, hogy a GVH nemrég vizsgálatot is kezdeményezett a hazai magas árak okainak feltárására. Az árcsökkenés folyamata már elkezdődött, az egyik patikalánc friss akciójában már 2299 Ft-ért magas minőségű antigén teszthez lehet jutni, ami már tipikusnak tekinthető európai ár.