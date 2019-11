Kinek és mennyi pénzt ad a kormány, hogy még több gyerek szülessen?

A kormány egyik priorizált célja a születésszám növelése, amelyet már eddig is számos családtámogatási eszközzel igyekezett támogatni. A Miniszterelnökség államtitkára szerint most újabb családvédelmi program jön.

Már dolgozik a második családvédelmi akcióterv előkészítésén a kormány, amelynek célja, hogy a lehető legtöbb eszközzel segítse a fiatalok életkezdését, a családalapítást és a gyerekvállalást – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerda este Budapesten. Az év családbarát vállalata 2019-díjak átadásán elmondta, a kormány eddig is számos olyan intézkedést hozott, amely a családalapítást és a gyermekvállalást segíti. „Számunkra a gyermek az első” – hangsúlyozta. Ezért is fontos, hogy ne csak a szavak szintjén emlékezzünk meg azokról a cégekről, amelyek valóban tettek azért, hogy alkalmazottjaik könnyebben alapíthassanak családot – tette hozzá államtitkár.

Miután konkrétum nem hangozott el, az utóbbi mondat az, amibe belekapaszkodhatunk egy lehetséges irányt illetően. A család és a munka viszonya ugyanis egy többgyermekes családnál, különösen egy nő esetében, kritikus lehet, emellett pedig az oktatási rendszer hiányosságai azok, amelyet esetenként felrónak a szülők. Utóbbi kapcsán viszont nehéz olyan intézkedést elképzelni, amelyek jól kommunikálhatók, és a családok számára is érezhető változást hozhatnak.

Kézenfekvő lenne viszont, ha a már megkezdett vállalati bölcsődei és óvodai programokat támogatná a jövőben is a kormány.

Ez egyébként nem példa nélküli, hiszen az elmúlt években voltak ilyen jellegű pályázatok.

Ha vállalati oldalról közelítjük meg a családtámogatást, akkor olyan intézkedések merülhetnek még fel, amelyek keretében a részmunkaidős- és a rugalmas foglalkoztatást segítenék elő. A nemzetközi kutatások ugyanis azt mutatták, hogy ezek is hozzá tudnak járulni a harmonikusabb családi élethez, így talán ösztönzőleg hatnának a gyerekvállalásra is.

Érdekes lenne, ha a már most is létező intézményt, a főállású anyaságot valamilyen módon kiterjesztenék.

Ezt egyébként a Fideszhez közelálló Mi hazánk mozgalom éppen a napokban vetett fel, más kérdés, hogy az általuk vázolt négy gyerek vállalása olyan sok, hogy kevés pár számára vonzó.

Felmerülhetnek persze, hogy más, már élő intézkedéseknél vezetnek be könnyítéseket. Ez sem lenne példa nélküli, hiszen legutóbb éppen a CSOK esetében történt hasonló, amikor a kétgyerekes családok a korábbinál nagyobb kedvezményben részesültek. Ha már fentebb azt említettük, hogy négy gyereket kevesen vállalnak be, akkor érdemes megemlíteni, hogy az Országgyűlés a Családvédelmi Akcióterv keretében már tavasszal elfogadta azt, hogy 2020. január 1-től szja-mentességet kapnak a legalább négygyermekes édesanyák. Amikor ez a támogatás először felmerült, akkor még három gyereket említett Orbán Viktor, így akár le is vihetnék ezt a számot.

Az első családvédelmi programban meghirdetett és igen népszerű babaváró hitel esetén csak az "új gyerekek számítanak". Mivel a kormány célja az újabb gyerekek születése, ezért nem feltételezzük, hogy ezen túllépnének, de el tudunk képzelni valami hibrid megoldást, amikor az újabb gyerek mellett a már meglévőket is figyelembe veszik. A meglévő egy vagy két utód mellé valószínűleg könnyebben vállalnak be a családok még egy gyereket, mintha hármat kellene még szülni a támogatáshoz.

A fentiek mellett az otthonteremtés lehet még kiemelt téma, már csak azért is, mert az elmúlt évben nagyon sokat emelkedett az ingatlanok ára.

Míg a CSOK meghirdetésekor a 10+10 milliós összegből az ingatlanvásárlás némi önerővel még nagyvárosokban, vagy akár Budapesten sem volt utópia, mára ez az összeg csak segítséget jelent, de "megoldást" nem. Arról nem is beszélve, hogy bár telítődni látszik a piac, a szakemberek nem számolnak árcsökkenéssel, amit a kedvezményes áfa kivezetésén túl a munkaerő és az alapanyagok folyamatos drágulásával magyaráznak.

Továbbmenve érdekesek lehetnek a munkához kötött támogatások, amilyen például a családi adókedvezmény esetén jövőre életbe lépő újabb könnyítés. Ilyen, hogy jelenleg a 1,5 százalékos mértékű munkaerőpiaci járulékból nem lehet levonni a kedvezményt, de július 1. után már a teljes, 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék terhére érvényesíthető a családi adókedvezmény.

A számok egyébként azt mutatják, hogy a kormány intézkedései népszerűek, hiszen szeptember végéig 117 ezer család igényelte a családi otthonteremtési kedvezményt. Ez – az átlagos gyerekszámmal kalkulálva – csaknem félmillió embert jelent – mutatott rá. A babaváró támogatást csaknem 48 ezer pár igényelte, összesen 356 milliárd forint értékben, az autóvásárlási támogatást pedig 19 ezren kérték, több mint 4 milliárd forint értékben. Mint azt szerdai beszédében Orbán Balázs kiemelte, a 2020-as büdzsé a családok költségvetése lesz. A családok támogatása csaknem 2228 milliárd forintra nő, így akár a fenti tippjeink közül is lehet olyan, ami megvalósulhat.