Kinevették Orbán Viktort Brüsszelben, amikor a tűzszünetéről beszélt

A Politico tudósítása is kiemelte viszont, hogy Ursula von der Leyen – különösen az októberi, az Európai Parlamentben elmondott kemény beszédéhez képest – igen barátságos hangot ütött meg Orbán Viktor irányában, a két politikus kölcsönösen méltatta a másikat a soros magyar elnökség alatt folytatott közös munkával kapcsolatban.

Legalábbis az ukrajnai béketeremtés ügyében. Elárult részleteket a karácsonyi tűzszüneti javaslatról is brüsszeli sajtótájékoztatóján.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor elismerte Brüsszelben, hogy Magyarországnak korlátai vannak Legalábbis az ukrajnai béketeremtés ügyében. Elárult részleteket a karácsonyi tűzszüneti javaslatról is brüsszeli sajtótájékoztatóján.

Volodimir Zelenszkij egyébként „komolytalan PR-fogásnak” minősítette Orbán Viktor javaslatát, amelyről tegnap azt is megtudhattuk a magyar kormányfőtől, hogy az ortodox karácsony idejére vonatkozott volna, és 700-700 fogoly cseréjét is javasolta a feleknek. Ugyan tudomásunk szerint erről csak Putyinnal egyeztetett Orbán Viktor személyesen telefonon, Zelenszkijjel nem, a magyar kormányfő ismét arról beszélt, hogy orosz részről volt fogadókészség a javaslatra, ukrán oldalon viszont nem.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!