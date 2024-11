Ön elhiszi ezt a számot Rogán Antalnak?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Szerényebbnek tűnik viszont a jövő évi büdzsé a kiemelt nemzetközi sporteseményekre és egyéb kiemelt állami rendezvényekre szánt összegben. Míg a 2023-as költségvetés erre 60,6 milliárd forintot szánt, ami végül a zárszámadás tanúsága szerint 96,1 milliárdra duzzadt, a 2024-es költségvetésben ilyen jogcímen már csak 47,5 milliárd forintot irányoztak elő. A jövő évi tervek szerint viszont még ennél is kevesebbet, 32 milliárd forintot költenének el így. A visszanyesés jogosnak is tűnik, hiszen az unió soros elnökségének hazánkra jutó fél éve 2024 végén lejár, és a mogyoródi Forma-1-es futamon kívül, melyet 2032-ig biztosan megrendezünk, kiemelkedően jelentős sporteseményekre a jövő év folyamán nem kerül sor idehaza. Az viszont szinte biztos, hogy a 2026-os Bajnokok Ligája-döntő rendezőre jutó költsége a Puskás Arénában a rákövetkező évi büdzsének ebben a sorában vastag ceruzával fog fogni.

Balásy Gyula nem is szívbajos, a kormányzati megrendelésekből összegyűlt vaskos profit osztalék formájában a magánzsebébe vándorol a New Land Media Kft., a Lounge Design Kft. és a Lounge Event Kft. számlájáról. Az üzletember 2024-ben 2023-as eredménye terhére összesen 21,6 milliárd forintot vett ki tulajdonosként ebből a három cégből.

A propagandaminisztérium ezeket a munkákat jórészt közbeszerzési eljárás után, keretszerződés keretében adja ki, és ezeket a tendereket rendszeresen a kék óriásplakátok koronázatlan királyaként is emlegetett Balásy Gyula cégbirodalma nyeri. A kormányközeli üzletember azonban a propagandaminisztériumtól érkező pénzeken kívül más kormányzati szereplőktől és háttérintézményektől is busás összegben részesül, ugyanis a keretszerződés a Rogán Antal minisztériumához tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül valamennyi költségvetési intézmény kommunikációs szerződésére vonatkozik.

Meg kell jegyezni, Rogánék már előzőleg is jócskán túllőttek a célon: 2022-ben a tervezett 18 milliárd forint helyett 45,8 milliárd forint ment el kormányzati önfényezésre, míg 2021-ben 23,9 milliárd forint helyett lett 54,2 milliárd forint a számla vége, így az elmúlt három év tényleges költésénél is alacsonyabb összegű előirányzat inkább csak vágyálom (vagy parasztvakítás) a kabinet részéről.

2025-re az ideivel megegyező, 39 milliárd 470 millió forintos előirányzatot tartalmaz a költségvetési törvényjavaslat kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra. Érdekesség, hogy nemcsak az idei, de a 2023-as büdzsé is pontosan ugyanekkora összeget tartalmazott a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodán belül ezen a jogcímcsoporton, ám ahogy arról lapunk beszámolt, a 2023-as zárszámadás szerint összesen 57 milliárd 558 millió forintot költöttek el.

2022-ben és 2023-ban is több folyt el az adónkból propagandára, mint amit az adott év költségvetésében eredetileg erre szántak. Meglepő módon a 2025-ös előirányzat hajszálpontosan ugyanannyi, mint a tavalyi és az idei.

