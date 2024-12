És aztán tizennégy évig megint nem emelik a családi adókedvezményt?

Gulyás Gergely a Kormányinfón elhangzott kérdésünkre azzal replikázott, „sok automatizmust be lehet építeni egy költségvetésbe (…), még el is működik egy ország jól automatizmusokkal, de ha valami baj történik – Covid, háború, csak hogy az elmúlt négy és fél év közös emlékeit életre keltsem –, akkor ezek az automatizmusok rögtön nem lesznek fenntarthatóak”. Annak felemlegetésére már nem került sor, hogy a veszélyhelyzeti rendelkezéseket kihasználva tavalyelőtt a teljes költségvetést egy egyszerű kormányrendelettel írták át . Ez az eszköz pedig folyamatosan rendelkezésükre áll.

Az ok persze érthető, a parlament által elfogadott költségvetés 2023-ban és 2024-ben is Grimm-mesének bizonyult, csak általános forgalmi adóból mindkét évben csaknem 1000 milliárd forinttal kevesebb folyt, illetve fog befolyni, mint amennyit szerettek volna. Emiatt persze a növekedési előrejelzéseket folyamatosan lefelé, míg a hiánycélt rendszeresen felfelé kellett módosítani.

Vagyis miközben az állam a bevételeit a most bevezetett automatizmus révén egyre magasabb szinten szeretné biztosítani, aközben például a családi adókedvezményre összegét hagyja elinflálódni.

Hogy azután mennyi ideig marad a most (nominálisan) megduplázandó kedvezmény, azt egyelőre még a kormányzat sem tudja, a csütörtöki Kormányinfón az erre vonatkozó kérdésünkre Gulyás Gergely egyrészt a 2011-ben bevezetett, akkor valóban jelentős segítségnek minősülő intézkedést említette, illetve – egyébként jogosan – felelevenítette, hogy a kétgyermekesek esetében már történt egy duplázás: a gyermekenkénti 10 ezer forint helyett 20 ezer forinttal kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetniük havonta, a mostani kedvezményduplázás az ő esetükben tényleg érdemi előrelépés lesz 2011-hez képest.

A jövő évtől minden év január 1-jén az előző év júliusi infláció mértékével emelkedik több adónem, így például az üzemanyagok jövedéki adója is. Eközben a kedvezmények összege, többek közt a családi adókedvezményé, nominálisan sem változik, ami így az évek alatt elinflálódik. Úgy tűnik, a kormányzat elégedett ezzel a felemás automatizmussal.

