Kormányszóvivő: augusztus 15-ig 500 fősnél kisebb tömegrendezvény sem lehet az országban

Elmondta azt is, a kormány folyamatosan monitorozza a fertőzöttek területi eloszlását, ez alapján határozták meg, hogy hol szüntetik meg a kijárási korlátozásokat és hol nem. Hozzáfűzte, hogy a számok - amelyeket jövő héttől publikálni fognak - azt támasztják alá, hogy Budapesten és Pest megyében nagyobb arányban vannak jelen a fertőzöttek, s több a vírus okozta halálozás is.

Szentkirályi Alexandra a műsorvezető kérdésére azt közölte, fontos pontosítást szeretne tenni: a rendezvények tilalma az egész országra - tehát nemcsak Budapestre és Pest megyére -, és az 500 fő alattiakra is vonatkozik.

