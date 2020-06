Koronavírus a telefonon: így követik Olaszországban a fertőzötteket

Több tartomány saját kontaktkereső rendszert dolgozott ki, köztük Szardínia, ahol a szigetre érkezők a tartomány hivatalos oldalán regisztrálhatnak a Sardegna Sicurához (Biztonságos Szardínia). A regisztrációt a szállások is kérhetik a foglaláshoz.

A kontaktkeresés eredményességéhez a 14 évnél idősebb lakosság hatvan százalékának csatlakozására, mintegy 31 millió letöltésre van szükség. A kormány többszörös felszólítására ellenére az olaszok többsége tart személyi adatai titkosságának megsértésétől. Az alkalmazás használatának elterjedését lassítja az is, hogy az olaszok többsége idős, vagy nincs annyira korszerű mobiltelefonja, amely alkalmas az alkalmazás letöltésére.

A kormány eredetileg májusban akarta bevezetni a kontaktkereső applikációt, de számos, főleg adatvédelmi jellegű akadály késleltette az indulást. Az adatvédelmi ombudsman közlése szerint az Immuni most induló verziója nem azonosítja az alkalmazás használóját, mobilszámát és a vele kapcsolatba kerülő embereket sem. Ha valaki fertőzött személlyel kerül kapcsolatba, az alkalmazás értesíti erről őt.

Az Immuni alkalmazás ingyenes. Használatát egyelőre négy tartományban - a közép-olaszországi Abruzzóban és Marchéban, a gócpontok között számon tartott északkeleti Liguriában és a járványtól szinte teljesen mentes déli Pugliában - vezették be. Az alkalmazás június 15-étől egész Olaszországban elérhető lesz.

