Koronavírus: az Európai Unió 14 ország számára nyitja meg külső határait

Az unió által koronavírus tekintetében biztonságosnak ítélt országok a következők: Algéria, Ausztrália, Kanada, Georgia, Japán, Montenegró, Marokkó, Új-Zéland, Ruanda, Szerbia, Dél-Korea, Thaiföld, Tunézia és Uruguay. A Kínára vonatkozó korlátozásokat az unió akkor oldja fel, ha az a másik oldalon is kölcsönösen megtörténik.

