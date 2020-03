Koronavírus: hol van beutazási tilalom?

A koronavírus-járvány terjedése miatt sorra jelentik be az egyes országok a korlátozásokat, beutazási tilalmakat. Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt bejelentette: Magyarország is lezárja a határait, csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba. Mely országoknál van most határzár? Mi vonatkozik a magyar állampolgárokra?

Orbán Viktor miniszterelnök reggel az Operatív Törzssel egyeztetett, majd utána a parlamentben tartott beszédében ismertette a legújabb intézkedéseket, egyebek mellett beutazási korlátozásokat vezetnek be.

Mivel óráról-órára változik a helyzet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Konzuli Szolgálata a koronavírus miatt arra figyelmezteti azokat, akik külföldi utazásra készülnek, hogy mindez most a szokásosnál nagyobb kockázattal járhat, mivel a vírus terjedése előre nem meghatározható. Hogy jelenleg mely országok rendeltek el beutazási tilalmat, 14 napos karantént, mi vonatkozik jelenleg a magyar állampolgárokra országonként, a Konzuli Szolgálat folyamatosan frissülő tájékoztatója alapján az alábbi cikkben gyűjtöttük össze:

Donald Trump amerikai elnök március 13-án éjféltől kezdve 30 napra megtiltotta Európából az Amerikai Egyesült Államokba való beutazást. Március 16-tól Amerika beutazási tilalmat rendelt el azon külföldi állampolgároknál, akik az Egyesült Államokba történő belépés előtt az Egyesült Királyság vagy Írország területén jártak.

A korlátozás nem vonatkozik:

az Egyesült Államok állampolgáraira,

közvetlen családtagjaikra,

tartózkodási engedéllyel rendelkező állandó lakosokra és közvetlen családtagjaikra.

Ausztrália: minden külföldről érkező utasnak 14 napos otthoni karanténba kell vonulnia. Március 16-tól 30 napig blokkolják minden külföldről érkező nagy utasszállító hajó ausztráliai kikötését.



Csehország: március 16-tól minden külföldi állampolgárnak tilos a belépés az ország területére.

Koreai Köztársaság: a koreai kormány felfüggesztette azoknak a külföldi állampolgárok beutazását a Koreai Köztársaság területére, akik a beutazás előtti 14 napon belül Kína Hubei tartományában jártak, függetlenül attól, hogy közvetlenül, vagy harmadik országon keresztül érkeznek-e Dél-Koreába. A konzuli szolgálat arra kéri az országba utazó magyar állampolgárokat, hogy csak abban az esetben látogassanak el Daeguba és Cheongdo-ba, amennyiben ott halaszthatatlan teendőjük van.

Mindenképpen tájékozódjunk indulás előtt! A koronavírus miatt a felfüggesztett vagy törölt repülőjáratok száma folyamatosan változhat, ezért a Budapest Airport (BA) arra kér mindenkit, hogy kövessék a járatinformációs felületeket és szükség esetén lépjen kapcsolatba a légitársasággal. Információk a BA oldalán>>>

Koszovó felfüggesztette az összes induló repülőjáratot, nemzetközi busz- és vasúti járatot, valamint a településközi járatot is, az országba csak a koszovói állampolgárok léphetnek be, őket 14 napos házi karanténra kötelezik.

Lengyelországban március 15-től beutazási tilalmat rendelnek el a külföldi állampolgárokkal szemben, a beutazó lengyel állampolgárokat pedig 14 napra karanténba helyezik.

Manilába április 14-ig légi, vízi és szárazföldi úton tilos be- és kiutazni. Megtiltották azokból az államokból történő beutazást, ahol országon belüli fertőzéses esetek is vannak, Magyarország is ebbe a kategóriába tartozik.

India: a kormány április 15-ig felfüggesztette minden már kiadott, Indiába szóló vízum érvényességét, aminek értelmében nem lehetséges a beutazás Indiába.

Izraelbe március 12 óta a külföldiek, állampolgárságuk és utazásuk kiindulási országától függetlenül nem léphetnek be. A korlátozások miatt a Wizz Air 03.12-03.23 között nem üzemelteti járatait Magyarország és Izrael között.

A KKM figyelmezetése szerint csak halaszthatatlan ügyben utazzon most bárki is Kínába. Kína egész területe (beleértve Hongkongot és Makaót is) a II. fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségek kategóriába került. Pekingben március 16-tól minden külföldről érkező utas, állampolgárságtól függetlenül 14 napos karantén-intézkedés hatálya alá kerül.

A kínai Hubei tartományt és annak székhelyét, Wuhan várost januárban lezárták, a tartományt és a várost azóta elhagyni, oda belépni sem légi, sem szárazföldi úton nem lehet.

Kuvait március 13-tól minden légijáratot felfüggesztett, és lezárta az ország repülőterét. Kuvaitba a be- és a kiutazás határozatlan ideig nem lehetséges.

Irán: több légitársaság is ideiglenesen felfüggesztette a légiközlekedést. A konzuli szolgálat ezért arra kéri azokat, akik érvényes foglalással rendelkeznek, ellenőrizzék azt, hogy továbbra is van-e lehetőségük elutazni.

Marokkó az országból induló menetrendszerinti járatokat felfüggesztette. A marokkói kikötők zárva vannak az átkelőhajók és sétahajók előtt egyaránt és a szárazföldi határátkelőhelyeken Spanyolország felé is bizonytalan az átjutás.

Montenegró is lezárta a határait a külföldi állampolgárok előtt. A döntés értelmében csak a montenegrói állampolgárok, a diplomaták, és azon külföldiek léphetnek be az Adria-parti országba, akik Montenegróban dolgoznak, ám minden külföldről érkező számára kötelezővé tették az önkéntes házi karantént.

Olaszország teljes területét a KKM II. fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok listájába sorolta. Lombardia tartomány teljes területe, illetve 14 megye (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Venezia, Treviso) esetében mindenkinek kerülni kell a ki- és belépést.

Mivel több légitársaság és busztársaság függesztette fel Olaszország különböző városaiba közlekedő járatait, a KKM azt javasolja, hogy az ott tartózkodó magyarok tájékozódjanak, illetve folyamatosan kísérjék figyelemmel, hogy milyen légitársaságok, valamint egyéb elutazási lehetőségek állnak rendelkezésre az Olaszországból történő távozáshoz.

Oroszország március 16-tól korlátozza a légiközlekedést az EU minden tagállamával, valamint Svájccal és Norvégiával. Kizárólag a moszkvai Seremetyevo-F terminál használatát engedélyezik, minden egyéb város és reptér szüneteltetni fogja az európai járatok fogadását és indítását.

Szerbiában a rendkívüli állapot miatt lezárták a határokat, amelyet csak szerb állampolgárok, diplomaták, a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek és a segíteni érkező orvosi személyzet léphet át.

Szlovákiába csak a szlovákiai állandó vagy átmeneti lakhellyel, valamint tartózkodási engedéllyel rendelkező személyeket engedik be.

Szlovénia március 15. éjféltől leállította a busz- és vasúti tömegközlekedést, ennek értelmében a szlovén vasút nem fogad személyszállító vonatokat és Magyarországra nem is indít.

Tajvan nem vezetett be beutazási tilalmat, de március 14-étől Magyarországról és egyéb schengeni országokból, illetve további területekről a Tajvanra történő beutazás 14 napos otthoni karantén-kötelezettséggel jár.

Ukrajna március 16. 00:00-tól tiltotta meg a külföldi állampolgárok belépését az ország területére.

Március 15-től nemzetiségtől függetlenül minden Új-Zélandra érkező utazónak kötelezően 14 napig karanténba kell vonulnia, és regisztrálnia kell magát az Egészségügy Minisztériumnál.