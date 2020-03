Koronavírus: jelentős mennyiségű egészségügyi eszköz beszerzésére írtak ki tendereket állami intézmények

A koronavírus miatt hónapokat csúszhatnak beruházások

A koronavírus járvány világszerte egycsapása óriási gazdasági problémákat is okoz, amelyek súlyát egyelőre a szakértők is csak találgatják. A kieső termelés és a drasztikusan zuhanó kereslet mellett a beruházások megvalósítása vagy elhalasztása is fejfájást okozhat a cégvezetőknek. Mindez a magyar gazdaságra is kihathat, pedig tavaly rekordösszegű nagyberuházásról sikerült megállapodni.