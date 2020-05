Koronavírus: más kórházak is csatlakozhatnak a vérplazma-terápiához

Június másodikától ismét lehet használni az iskolaépületeket, például kiscsoportos oktatásra, ennek nincs felső létszáma. A vérplazma-terápiához, amivel több ember életét sikerült megmenteni, más kórházaknak is van lehetőségük csatlakozni.

más intézmények is csatlakozhatnak hozzá, ha belépnek a programba, és aláírják ez erről szóló dokumentumot.

Magyarország területére ugyanakkor továbbra is csak a tranzit útvonalakon lehet belépni, illetve azokon lehet mozogni, csak az erre kijelölt pihenőhelyeken lehet megállni, és a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni az ország területét.

A gyerekek ugyanakkor szülői döntés alapján otthon is maradhatnak, tette hozzá az államtitkár.

Június másodikától minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét is. Ennek keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

Ugyanakkor marad a digitális oktatás mindenütt a tanév utolsó két hetére is, egyedül a szakiskolák választhatnak, hogy visszatérnek a tantermekbe vagy fenntartják a távoktatást. A tanévet nem hosszabbítják meg.

