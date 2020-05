Jelentés a Balaton partjáról: koronavírusos beteget senki sem látott, de a kassza kiürült

Nyitva a kocsma, a bolt, az étterem, a posta, az óvoda, a templom, a fagyizó, a hotel - olyan nagy baj nem lehet. Már majdnem úgy néz ki Balatonszemes, mintha nem is lett volna koronavírus-járvány. Március 28-a óta volt itt minden, amiről még évekig beszélni fognak, hogy ki hogy élte túl: kijárási korlátozás, teljes kijárási tilalom, amikor csak érvényes horgászengedéllyel lehetett elhagyni a házat, hatósági karantén a külföldről hazatérő munkásoknak, boltzár, távolságtartás. Csak egy valami nem volt: beteg. A hétfői adatok szerint legalábbis úgy tudni, hogy a településen nem regisztráltak hivatalosan, teszttel bizonyított fertőzött koronavírusos beteget a faluban.

"Le vagyunk csupaszítva. A minimálon vegetálunk. Annyi pénzünk maradt, hogy a béreket ki tudjuk fizetni és a fűnyírókba olajat tudunk venni" - mondja lapunknak Szomorú Szilárd, Balatonszemes fideszes polgármestere. A településnek mintegy 800 millió forint az éves költségvetése. Ebből az állam mintegy 100 millió forintot vett el eddig az idenforgalmi adó és a gépjárműadó új szabályaival, de a legújabb kormányzati módosítás újabb közel 7 millió forintot vesz el az önkormányzattól: a saját területeiken közterület használati díjat szeptember 1-ig a továbbiakban nem szedhetnek.

"Május végéig biztosan mindenki ki fog nyitni. Ha nem lesz ebből tömeges fertőzés, akkor akár még egy jó nyarunk is lehet" - bizakodik nagy nehezen a polgármester. Úgy emlékszik vissza: a többi balatoni településhez képest viszonylag liberálisan kezelték a kijárási korlátozást. A Budapestről vagy az országból bárhonnan érkező nyaralótulajdonosokat nem vegzálta senki, csak néhány horgász miatt kellett bevezetni a 10 méteres távolságot a vízparton. Még mindig nincs túl teljesen a település a járványon: 4-5 ember a hatósági karantén idejét tölti.

Vírusűző buli

Lassan azonban már mutatkoznak az élet jelei. A vasútállomásnál kinyitott a söröző, a bejárat fölött újra villog az "Open 0-24 felirat" - ilyen hosszú ideig még soha nem voltak zárva, mint most. Riválisa is kinyitott néhány utcával fentebb, igaz, hivatalosan kávézónak hívja magát a műintézmény. A kerthelyiségben már kisebb csoport fogyaszt. Ilyen látványra sem volt példa március közepe óta. Talán a foci a téma. Kevés szórakozási lehetőség akadt itt mostanában. A helyi focicsapat valahol a megyei bajnokságban vitézkedik derekasan, de meccs már nem volt vagy két hónapja. Egyelőre nem is tudni, hogy mikor futhatnak ki újra a fiúk a pályára a felújított öltözőből. A törzsszurkolók morajlására tehát még várni kell.

Viszont végre nem csak az építkezések hangját lehet hallani a településen. Balatonszemesen több panzió, apartmanház, üdülő épül, amikhez teherautóval hordják-viszik a matériát. A betonkeverő hangjába azonban végre gyerekzsivaj is keveredik, másfél hónapos szünet után a helyi bölcsi és óvoda udvarán gyerekek szaladgálnak, játszanak: ha valaki egyedül neveli a gyerekét, vagy mindkét szülő dolgozik és a gyerek nem fertőző, akkor hétfőtől beadhatják a kicsiket, akikre védőmaszkos óvónő vigyáz. Hamarosan zenét is lehet hallani majd, péntektől kétnapos vírusűző bulit tart az egyik kiülős szórakozóhely. Kérdés, hányan mernek rá elmenni. Mi kerekedik felül: a veszélyérzet vagy a mulathatnék? Balatonszemes híres étterme, a Kistücsök is a nyitásra készül, egyelőre még csak takarítanak, de május második felében a kerthelyiség biztosan kinyit.

Valami készül a kikötőben

A boltosok még óvatosak. Az egyikben továbbra is csak két ember tartózkodhat egyszerre, a terméket pedig a pénztáros-mindenes hölgy teszi a vásárló kosarába. "Egy alapos fertőtlenítés után talán néhány nap múlva minden visszaállhat a régi kerékvágásba" - reménykedik. Még maszk takarja az arcát, de gyanítható, hogy alatta mosolyog. A másik boltos egyelőre nem enged senkit a boltjába. Elektronikus formában várja a bevásárló-listát, értesítés után pedig kiadja az összeállított pakkot egy pult mögül. Családi vállalkozás, így védi a családját.

A strandon némi mozgolódás. A büfések seprűt ragadtak, készülnek a szezonra. Még nem tudni, mikor nyit a strand, de annyira nem is sürgős, hiszen 15 fokos a Balaton. Hetekig nem lehetett vitorlást látni a vizen, most már néhányan kifutnak. A kikötőért viszont lehet aggódni. A balatoni hajózással ugyanis nagyszabású tervei vannak a kormánynak, ami itt helyben azt jelenti, hogy Balatonszemesen már nem fog kikötni a BAHART sétahajó és a jegypénztárra is lakat kerülhet. "A héten lesz róla szavazás, de sok beleszólásunk már nincs. Az államé a többségi szavazat, így azt csinál, amit akar" - magyarázza a polgármester.