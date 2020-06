Kósa Lajos megkérte a Fideszt, hogy avatkozzanak be a sör- és üdítőital-piac szabályaiba

A kezdeményezésről saját maga számolt be a Facebook oldalán.

"Parlamenti kezdeményezés a hazai iparosok boldogulásáért" címmel tett közzé friss bejegyzést a Facebook oldalán Kósa Lajos, fideszes országgyűlési képviselő. Írását azzal a kijelentéssel kezdi, hogy "túltesszük magunkat a COVID-sokkon", a most készülő jövő évi költségvetést megalapozó jogszabály lesz a "kilábalás alapköve". Ezért nem akármilyen intézkedésre kérte fel a Fidesz-frakciót. Mint írja:

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!