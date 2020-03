Közbeszerzési lottóötös: egy lakcímen a beruházó a kivitelezővel

Két és fél éves tervezési időszak után végre a tettek mezejére léptek a kormányközeli szállodaépítők a tokaji borvidéken is. Már semmi akadálya nincs ugyanis annak, hogy beinduljanak a munkagépek és 2021 végére elkészüljön a Grand Hotel Tokaj nevű ötcsillagos luxusszálloda. "Véglegesedett a 100 szobás szálloda koncepciója, összeállt a projekt finanszírozási háttere, és 2020. március 3-án a munkaterület átadásával a beruházás a megvalósítás szakaszába lépett" - olvasható a jó hír a tokaj.hu oldalon megjelent közleményben, melyet Posta György, Tokaj független, de a Fidesszel remek kapcsolatot ápoló polgármestere is megosztott a közösségi médiában.

Fokozandó a helyiek lelkesedését és megnyerendő őket a projekt feltétlen híveinek, azt is sietnek nyomatékosan a tudtukra adni, hogy a 2022-től üzemelő szálloda közvetlenül mintegy 100 új munkahelyet teremt, jelentősen javítja a térség minőségi szálláshely kínálatát, elősegíti a helyi termelők és beszállítók tevékenységét és jelentős adóbevételekkel járul hozzá a tokaji kiemelt turisztikai régió további fejlődéséhez. Tehát igazából a beruházó és az önkormányzat egyedül a tokajiak érdekét tartja szem előtt, mindent a tokajiaknak és a tokajiak jövőjéért épít.

Erre még kicsit várni kell, ellenben egyelőre az exkluzív szálloda felépítését az adófizetők finanszírozzák. "A projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében Magyarország Kormányának 3,4 milliárd forint összegű támogatásával és a Sberbank Magyarország Zrt. hosszútávú projektfinanszírozásával valósul meg" - közlik a szikár tényeket. Ebben annyi az újdonság, hogy eddig úgy lehetett tudni, hogy a kormányzati felügyelet alatt dolgozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a Kisfaludy-pályázaton keresztül csak 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást adott költségvetési forrásból a beruházó Tokaj Csurgó Völgy Ingatlanfejlesztő Kft.-nek. Ez tehát még 500 millió forinttal bővült, plusz az Orosz Központi Bank tulajdonában lévő Sberbank is látott fantáziát az üzletben. Ez hitelt jelent, amit majd a hotel bevételeiből kell visszafizetni, ellenben az Orbán-kormány által adott 3,4 milliárd forintot nem kell visszafizetni akkor sem, ha esetleg veszteséges lesz a hotel.

Persze nem akárki a Tokaj Csurgó Völgy Kft. tulajdonosa, hanem a hazai hotelbiznisz új sztárja, Szepesi Richárd, aki az egyik legnagyobb magyar szállodaláncot rakhatja össze uniós és hazai pénzből, ha a tokaji ékszerdoboz is elkészül. Ugyanis az egerszalóki Shiraz Hotel bővítésére 470 millió forintot kapott a Hotel Egerszalók Turisztikai Zrt., a felsőtárkányi Bambara Hotel bővítésére pedig 428 millió forintot adott az Európai Unió. Mindegyik ház Szepesi érdekeltsége. Ráadásul a szántódi Balaland élménypark és szálloda építésére is összesen 5,9 milliárd forintot kapott az MTÜ-től. Aligha hátráltatta a dinamikus bővülést, hogy Szepesi Richárd anyósa Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök legszűkebb bizalmi köréhez sorolnak.

Vakszerencse

Szerencsére a kivitelezésre kiírt közbeszerzés is eredményes lett, és Szepesi cégének egy régi partnert sikerült kihirdetnie győztesnek. "Az AKTUÁL BAU Kft. és a Grabarics Kft. konzorciuma nyerte el a kivitelezési munkákat, a vállalkozási szerződés a felek között 2020. február 28-án került aláírásra" - közlik ismét a tényeket. Az Aktuál Bau is sikert sikerre halmoz, hiszen ők építhetik a nyíregyházi atlétikai centrumot, de a régi partner a Grabarics Kft. A számlákkal legalább nem kell majd messzire rohangálni, ugyanis a közbeszerzést kiíró Tokaj Csurgó Völgy Kft. és a közbeszerzést megnyerő Grabarics Kft. székhelye ugyanazon a budapesti címen, az V. kerület, Reáltanoda utca 5. szám alatt található. Vannak véletlenek. Már korábban is egymás mellé sodorta a vakszerencse a két céget, hiszen Szepesi Richárd balatoni gigaprojektjét, a szántódi Balaland lakóparkot is a Grabarics Kft. építi.

Tokaj városa is ott segíti a vállalkozást, ahol tudja. A Tokaj név használatát ugyanis kedvező fizetési feltételekkel kapta meg a Grand Hotel Tokaj szociálisan érzékeny tulajdonosa. A állami milliárdokból épülő tokaji luxusszálloda miatt kivágott fákat ugyanis az önkormányzat szociális tűzifaként osztja szét a rászorulók között. A helyhatóság pedig az építkezéshez szükséges ingatlanokat a beruházó kérésére belterületté nyilvánította.