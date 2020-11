Küszöbön a kijárási korlátozás nálunk is

Az eheti kormányülésen újabb szigorításról döntenek, mert a járványterjedés miatt nyilvánvaló, hogy a jelenlegi intézkedések nem elegendőek - mondta el Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió Aréna című műsorában. A miniszter elzárkózott attól, hogy eláruljon részleteket a készülő intézkedésekről.

Akár éjszakai kijárási tilalom is jöhet (forrás: MTI)

Korábban a miniszterelnök és a kormány tagjai mereven elzárkóztak az újabb korlátozások elől, mondván nem akarják megakasztani a gazdaságot. Pár napja azonban már bejelentették, hogy decemberig meghosszabbították a határzárat és végül a maszkviselés terén is határozottabban lépnek fel mától, mivel exponenciálisan terjed a járvány és nem sikerül megfékezni.

Tavasszal idősávokat vezettek be a vásárláshoz és részleges kijárási korlátozás is volt. Mivel a legtöbb környező országban részben ezzel próbálkoznak, nem kizárt, hogy nálunk is erre szánja el magát a kormány. Az iskolák bezárása egyéőre nincs napirenden, ezt most a miniszter is megerősítette, noha egyre több szülői és pedagógus szervezet sürgeti a digitális oktatásra való átállást.