Látványos ábrákon minden a koronavírus hazai terjedéséről

Az alapadatok mellett a megyei adatokat is dinamikussá tettük. Az alábbi ábrákról sok minden kiderül a járvány magyarországi terjedéséről.

7) Járványgörbe azt mutatja meg, hogy naponta hány új fertőzöttet azonosítottak. Magyarországon régiós viszonylatban laposnak tekinthető a görbe lefutása, a húsvét előtti időszakban köszönhetően a jó időnek is, emelkedni kezdett.

1.) A fertőzöttek, a gyógyultak és az elhunytak számának alakulása. Magyarországon március 4-én azonosították az első fertőzöttet. Március 13-án már az első gyógyultról érkezett hír, egy nappal később pedig az első, koronavírushoz kötődő haláleset is megtörtént Magyarországon.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!