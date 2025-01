Lázár János miatt fontos változást jelentett be a MÁV

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Lázár János január elején egyrészt azt mondta, hogy a sajtó direkt lejáratja a vasúttársaságot, másrészt viszont bejelentette: június elsejétől a busz vagy vasúti menetjegy árának felét visszafizetik, ha az adott járat legalább 20 percet késik (ez csak nálunk nagy truváj, számos külföldi országban ez már eleve így működik – a szerk.). Ez milliárdokba fog kerülni a MÁV-nak, de a miniszter szerint fontos, hogy a vasút ne csak olcsó, hanem pontos is legyen. És tiszta is, ezért 2025-ben az összes vasúti mosdót felújítják, valamint az IC-ket többet fogják takarítani.

Ha pedig 20 percnél többet késik a vonat vagy a busz, akkor a jegyár fele visszajár az utasnak. Kiderült az is, hogy mikor mond le.

Lázár János nagy bejelentése: három és fél megyében nem lesz MÁV Ha pedig 20 percnél többet késik a vonat vagy a busz, akkor a jegyár fele visszajár az utasnak. Kiderült az is, hogy mikor mond le.

