A Bátor Tábor már lemondott a nyárról, de a People Team nem

Az NNK azt írja, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben még nem lehet biztosan megmondani a járvány terjedésének időbeli lefolyását, így a korlátozások feloldásának ütemezését sem. Ezért türelmet kérnek a táborok szervezőitől az idei nyárra tervezett etapokkal kapcsolatban.

Hangsúlyozzák, hogy ha a nyár folyamán egyáltalán megtarthatók lesznek a táborok, akkor meghatározzák majd azokat a szükséges járványügyi megelőző intézkedéseket is, amelyekkel megakadályozható a járvány terjedése, és biztosítható a tábor működtetése. Fontos, hogy a jogszabályokban rögzített, a tábor megkezdése előtti 6 hetes bejelentési határidőt a járványügyi helyzettől függően valószínűleg módosítják.

Ha lesznek is, valószínűleg drágább lesz a gyerektábor-kínálat. Fotó: Pixabay Ha lesznek is, valószínűleg drágább lesz a gyerektábor-kínálat. Fotó: Pixabay

Mivel május 3-ára ígérik a járvány tetőzését, - amit azóta finomítottak, azzal, hogy nem lehet napra pontosan megmondani -, a táborszervezők kicsit fellélegeztek, hogy akkor a nyári táborok megtarthatók. A Bátor Tábor – a fokozottan sérülékeny gyerekek miatt - viszont nem optimista ez ügyben.

Lapunkat arról tájékoztatták, hogy sajnos a jelenlegi helyzetben nem tudják garantálni a táborozóik és az önkénteseik egészségügyi biztonságát. S mivel számukra ez a legfontosabb, a tavaszi táboraik mellett a nyári turnusokat is le kellett mondaniuk.

„Azonban nem hagyjuk magukra táborozóinkat ebben a nehéz helyzetben, hanem Digitális Bátor Tábort építünk” – mondja Cseh Linda kommunikációs vezető.

Ennek első lépéseként az első interaktív online játékok már zajlanak is. Ezek a vezetett, 90-120 perces játékok, mint minden más program, a táborozók számára ingyenesen elérhetőek. De fontosnak tartják, hogy a mostani helyzetben a társadalom szélesebb rétegeit is segítsék a közös játék élményén keresztül. Ezért több alkalmat is meghirdetnek, amire bárki jelentkezhet a családjával, és amennyiben van rá lehetősége, egy ajánlott adománnyal hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több beteg gyerek vehessen részt ingyen a programon.

A szintén nagymúltú People Team honlapján ott mosolyognak az egyhetes táborok időpontjai, július 19-augusztus 8-ig. Kínálatuk uptodate, lehet regisztrálni többek között Youtuber, Cash flow, Példaképem Greta Thunberg vagy Vegán tematikában is. Palotás Attila Ater, a PT alapítója azt mondja, bíznak abban, hogy a kormány és a járványügyi hatóságok akkor döntenek a nyárról, amikor még lesz idejük a szülőknek lépniük. Ők mindenesetre a táborokat az elmúlt évekhez hasonlóan tervezik, szervezik.

"A szülők folyamatosan érdeklődnek nálunk, de tény, hogy az elmúlt évekhez képest kevesebben" - mondja az alapító.

A People Team bízik abban, hogy meg tudják tartani táboraikat. Fotó: PT A People Team bízik abban, hogy meg tudják tartani táboraikat. Fotó: PT

Ugyanakkor mindenki érdekében számos változtatást terveznek: 3 helyett 4 orvos lesz jelen, 4 helyett 15 kézfertőtlenítőt tesznek ki, több szabadtéri, és minimális zárt téri programot szerveznek, - de csak akkor ha minden szempontból biztonságosnak ítélik meg a turnusok megtartását. Arra a kérdésre, hogy változnak-e az idei áraik, így felel:

"Mi is hallottuk, hogy ha sok szervező bedobja a törölközőt, akkor kevesebb, viszont drágább lesz a táborozás, ám ezt aggályosnak és sportszerűtlennek tartanánk. Nemcsak a jelenlegi, hanem bármilyen helyzetben megkérdőjelezhető annak a hozzáállása, aki nem kínál többet, de egyszer csak többet vár a partnereitől ugyanazért. Szeretjük a gyerekeket. A szüleik is szeretik őket. Ez egy tökéletes háromszög, szépen csengő triangulum. Nem lenne szerencsés baltával új hangokat előcsalogatni belőle."

A jelentkezések visszaeséséről pedig így vélekedik: az elmúlt évekhez képest kevesebb szülő érdeklődik, de a helyzet rendeződésével dömpingre számítanak. "Alapítvány vagyunk. Ha kevesebben jelentkeznek, megszólítunk friss csatornákon keresztül is családokat, csoportokat, közösségeket, és megpróbálunk olyan gyerekek táborozására is pénzt felhajtani, akik támogatók hiányában soha nem táboroztak még velünk - mondja Palotás Attila Ater".

A gyerektaborkereso.hu-n szintén nem érződik a koronavírus-járvány tetőzése előtti időszak: hihetetlen sok tematikus programot hírdetnek a családoknak, nagyjából a tavalyi árakon, 19 000-157 000 forint között. 500 napközis tábor, 156 lovas tábor, 226 alkotó tábor, 135 ökotábor, 413 sporttábor, 315 programozó tábor közül lehet választani - hogy csak a legtöbb kínálatot nyújtó lehetőségeket említsük. Kérdés, hogy ezek hány százaléka tud megvalósulni a járvány miatt majd.