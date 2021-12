Lesújtó adat az infláció itthoni érzékeléséről 

Megint jött egy kutatás, ami nem mond újat, de ráerősít arra, hogy mennyire árérzékenyek vagyunk mi magyarok. Az Ipsos egy nemzetközi felmérésben iparkodott összegezni, hogy a vizsgált országokban miként érzékeli az inflációt a lakosság. Kiderült, hogy Magyarország nagyon elöl áll abban a rangsorban, hogy például az élelmiszerárak durva drágulását hogyan érzékeljük.

Sokan mondták, hogy sokkal drágultak az alapvető élelmiszerek (fotó: depositphotos.com) Sokan mondták, hogy sokkal drágultak az alapvető élelmiszerek (fotó: depositphotos.com)

Az átfogó kutatás ezen részét mutató grafikonon az "előkelő" második helyet foglaljuk el Argentina mögött, dobogós lett Kolumbia, a top ötben ott van még Oroszország és Lengyelország is. Tehát tágabb térségünkből összesen három országban is az a helyzet, hogy a lakosság kifejezetten érzékeli a mindennapi szükségletek kielégítését szolgáló termékek árnövekedését és nyilván nagyon figyeli is.

A hat hónappal ezelőtti árakhoz képest most a megkérdezett magyarok 45 százaléka mondta azt, hogy jelentős pénzromlást érzékelt és további 41 százalékuk is nagyobb árakat lát, de nem kiugróan megemelkedetteket. Mindössze 12 százalékuk vélte úgy, hogy az árak nem változtak. Az első helyezett Argentína esetében ebben a három kategóriában 58, 29 és 10 százalékot rögzítettek.

Közvetlen szomszédiank közül Romániában csak a megkérdezettek harmada érezte úgy, hogy nagyon megugrottak az élelmiszerárak. A tőlünk kicsit távolabbi Lengyelországban viszont 52 százalékos ez a mutató, de a válaszadók 30 százaléka is drágulásról számolt be a fél évvel ezelőtti viszonyokhoz képest.