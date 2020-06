Lesz Balaton-átúszás: korlátozás nélkül jöhet a többezer ember?

Pénteken jelentették be, hogy augusztus 1-jén mégis megrendezik a Balaton-átúszást. Az össznépi úszórendezvény minden évben többezer embert vonz a magyar tenger partjára - viszont az úszás napján is érvényben lesz még a minden 500 főnél nagyobb rendezvényt tiltó rendelet. Szóval mi lesz most?

A március 15-én elrendelt veszélyhelyzet számos komoly korlátozást tartalmazott a magyar járványgörbe mielőbbi ellaposítása érdekében. Köztük azt is, hogy semmilyen sportesemény nem tartható. Aztán a fokozatos enyhítések már arra is adtak jogosítványt, hogy megtarthatók az 500 fő alatti rendezvények, csak az efelettiek nem. Ennek fényében mondták vissza a nagy fesztiválokat is. Végül június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, s az ezzel kapcsolatos enyhítéseket a Magyar Közlöny taglalta részletesen.

Ha az idő kegyes, idén is lesz Balaton-átúszás! Fotó: mti Ha az idő kegyes, idén is lesz Balaton-átúszás! Fotó: mti

Köztük azt is, hogy továbbra is tilos az 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény megtartása. A korábbi közlések még nem tettek különbséget a rendezvények műfaját illetően, és mivel most külön kiemelték ezt a két kategóriát, az élelmesebbek ebből azt következtethették ki, hogy ezek szerint a koncertekkel és diszkókkal szemben például az 500 főt meghaladó sportesemények előtt most már szabad az út.

A koronavirus.gov.hu honlapján találtunk egy arra vonatkozó írást, miszerint június 18-tól ismét szabad korlátozás nélkül, szurkolókkal teli stadionokban magyar labdarúgó mérkőzéseket rendezni. Mint ismert, június 3-án még csak a távolságtartás és a higiéné szabályai szerint lehetett Magyar Kupa mérkőzést tartani, ennek köszönhető, hogy tízezer fővel zajlott le a járvány utáni első futballmérkőzés, a Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgómeccs. Bár a világsajtót is bejárták azok a fotók, amelyek nem feltétlenül a megfelelő távolságtartás szabályairól szóltak az eseményen.

Kérdésünket,- miszerint ezek szerint bátran lehet-e többezres sporteseményt is rendezni -, elküldtük az operativ törzsnek, amint válaszolnak, frissítjük a cikket. Természetesen szerettük volna a Balaton-átúszás szervezőit is megkérdezni, hogy számukra „felhívás-e a keringőre’ ez a passzus, miszerint június 18. után továbbra sem szabad 500 főt meghaladó zenés, táncos rendezvényt tartani? Hiszen valóban, ők messze nem zenés, táncos esemény, s akkor e kitétel szerint bátran bevállalhatják az idei átúszást is.

Sajnos egy telefonszámon sem értük el a szervezőket, mindössze egy automatikus e-mailt kaptunk, melyen a csökkentett üzemmódra hivatkozva nevezési irodájuk és ügyfélszolgálatuk bizonytalan ideig zárva tart, s kilátásba helyezik, hogy ha lesz kapacitásuk, válaszolnak levelünkre. Honlapjukon ugyanakkor azt írják, hogy az átúszás új időpontjának kihirdetésével magasabb sebességfokozatba kapcsolnak a szervezéssel, folyamatosan módosítják és bővítik a tudnivalókat és információkat. A pénteki bejelentést követően nehezen érthető munkaszervezési módszerük, mindenesetre az ő reakciójukkal is frissítjük írásunkat, ha választ kapunk például arra a kérdésünkre, hogy a járvány utáni helyzetben többezres tömegre vagy csak töredék-létszámra számítanak.

2019-ben egyébként 9721 fő vett részt a Balaton-átúszáson. A majd' tízezres szám 27 ország állampolgáraiból tevődött össze, az átlagéletkor 38 év volt. A legfiatalabb úszó 6 éves, a legidősebb 82 éves volt.

Mindezzel együtt még mindig nem értjük, hogy ha a járványgócok kialakulását kerülendő tilos az 500 főnél nagyobb zenés, táncos mulatságok megtartása, akkor a balatoni strandokon, egyidőben összetorlódó tömeg mennyire alkalmas a fertőzések elkerülésére?