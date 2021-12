Leszállóágban a 4. hullám - egyre kevesebb értelme van az oltási regisztrációnak

A friss adatközlés szerint 5298 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 213 318 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 29 752 tesztet végeztek el, ezeknek 17,8 százaléka lett pozitív - ez az elmúlt időszak 20, esetenként 30 százalékot is meghaladó pozitivitási rátájához képest alacsonynak számít. Utoljára november elején számoltunk ilyen arányt.

Elhunyt 144 beteg, így az elhunytak száma 37 376 főre emelkedett. A napi halálozások száma szintén csökkenő tendenciát mutat, a napi adatközlések közül ennél alacsonyabb szám utoljára egy hónappal ezelőtt, november 10-én érkezett.

A gyógyultak száma is gyorsuló tempóban nő, egy nap alatt 10 503-an gyógyultak meg, jelenleg 1 016 089 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy túl van a koronavíruson.

Az aktív fertőzöttek száma 5349-cel csökkent egy nap alatt, 159 853 főre. Ekkora napi csökkenést utoljára tavaly májusban, a harmadik hullám leszálló ágában jelentettek.

Csökkent a kórházban ápoltak száma is, 6109 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez 228-cal kevesebb, mint egy nappal korábban. A lélegeztetőgépen ápoltak száma viszont másfél hét után újra nőtt, 2-vel - jelenleg 542-en szorulnak gépi lélegeztetésre.

A beoltottak száma 6 200 040 fő, közülük 5 914 603 fő már a második oltását is megkapta, 3 043 950 pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt 2 nap rendkvül gyenge emelkedése után valamivel magasabb lett az új oltottak száma: egy nap alatt 5819-cel nőtt azok száma, akik beoltatták magukat. Ebben már az 5-11 éves gyerekek oltásai is szerepet játszanak - éppen két nappal ezelőtt adták be az első oltást ebben a korosztályban.

Ma újabb Oltási akció kezdődik, ismét időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást csütörtök és péntek délután, valamint szombaton a kórházi oltópontokon. Szerdától megkezdődött az 5-11 éves gyermekek oltása is, a szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap.

A következő időpontokban lehet menni az oltópontokra előzetes időpontfoglalás nélkül:

december 16. csütörtökön 14-18 óra között,

december 17. pénteken 14-18 óra között,

december 18. szombaton 10-18 óra között.

Az oltási akcióban csak a 12 év felettieket oltják a kórházi oltópontokon, az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak időpontfoglalással vagy házi gyermekorvosoknál lehetséges.

Az operatív törzs közléséből az is kiderül: az Oltási Munkacsoport januárra további oltási akciónapokat tervez, amikor a kórházi oltópontok mellett minden járási székhelyen lesz oltás és a háziorvosok is oltanak. Jól látszik, hogy az oltási akcióheteken kívül gyér az érdeklődés, és már előre lehet tudni, hogy újabb akciónapok érkeznek - egyre kevésbé van értelme az előzetes regisztrációnak.

Borítókép: Koronavírus elleni oltásra várakozók a fővárosi Szent Imre Egyetemi Oktatókórháznál akcióhéten, 2021. november 22-én. (Fotó: MTI/Soós Lajos)