Lett meglepetés? Döntöttek Matolcsyék - mi várható

A megjelent közlemény most sem tartalmazott érdemi újdonságot, a jegybank továbbra is arra számít, hogy az adószűrt maginfláció az őszi hónapokig tovább emelkedik, majd 2019 végétől mérséklődik, írja az Equilor közleményében. Ismét kiemelték, hogy a döntések során az árstabilitás fenntartására fókuszálnak, és a monetáris politika irányultsága továbbra is támogató.