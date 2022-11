Luxusautót is lefoglaltak Völner Pál családjától

Sportautót, luxusterepjárót, ingatlanokat, bankszámlákat és készpénzt is lefoglaltak a hatóságok a korrupcióval vádolt Völner Pál családjától. A 24.hu által megismert vádirat szerint az ügyészség vagyonelkobzást kért a volt fideszes államtitkár hozzátartozóinál zárolt vagyonra. Az ügyészség fényt derített arra is, hogy a végrehajtói kar elnöke és Völner miként manipulálta a végrehajtói kinevezéseket, amihez más tisztviselők közreműködésére is szükség volt.

A lap szerint egy 320 lóerős, tűzpiros Porsche Cayman S sportautót is lefoglalt a rendőrség a fideszes ex-államtitkár fiától, továbbá egy szintén piros Mini Cooper Countryman All4-t. Ezek mellett ötmillió forint készpénzt, 3,3 millió forintot a bankszámlájáról, egy VII. kerületi lakást, két ingatlant Győrág közelében, valamint cégének üzletrészét. Völner Pál feleségének három bankszámláját és Lexus RX450H típusú terepjáróját, egy résztulajdonában álló VI. kerületi lakást és egy nyergesújfalui ingatlanát foglalták le. Míg egyik lányának 34 millió forintos bankszámláját zárolták.