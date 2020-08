Már négy EU-ország követeli a fehérorosz hatósági erőszak beszüntetését

David Sassoli, az EP elnöke csütörtökön az elnyomás és az erőszak beszüntetésére és az őrizetbe vett tüntetők szabadon bocsátására szólította fel Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő fehérorosz államfőt. Az erőszaknak nemzetközi jog szerinti következményekkel kell járnia, ideértve célzott szankciók bevezetését is - jelentette ki.

