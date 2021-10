Marco Rossi ingatlanos céget alapított, mielőtt edző lett Magyarországon, de csak viszi a pénzt

Ismét nagyon fontos meccsekre készül a magyar válogatott Albánia és Anglia ellen és gyengébb eredmények esetén veszélybe kerülhet Marco Rossi szövetségi kapitány állása is. Az olasz mesternek 2025 végéig szól a szerződése és nem áll szándékában távozni a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Sajtóhírek szerint havi fizetése 10 millió forint körül lehet. Megnéztük, hogy az üzleti világban milyen céges érdekeltségei vannak Rossi kapitánynak.

Nos, az olasz edző 2011. októberi alapítása óta az egyik tulajdonosa a Simga Italinvest Kereskedelmi Kft.-nek, a cég saját tulajdonú ingatlanok adásvételével foglalkozik. Marco Rossi (aki 2012 augusztusában lett a Honvéd vezetőedzője) jelenleg is a cég ügyvezetője, de a társaság nem túl aktív, ellenben folyamatosan veszteséges. Az elérhető adatok szerint 2016-2020 között 1-2 millió forint között változott a cég bevétele, 2020-ban konkrétan 1,7 millió forint forgalmat bonyolítottak. A tevékenységnek mindig minimális veszteség lett a vége, tavaly egymillió forint mínuszban zártak, de 2016-ban is csak 1,6 millió forint veszteséget könyveltek el az ingatlanos céggel.

Némi javulást azért látni a Simga teljesítményében, hiszen a saját tőkéje 2016-2019 között folyamatosan negatív volt, de a 2019-es mínusz 9 millió forintot 2020-ra sikerült plusz kétmillióra növelni, míg a 47,8 millió forintos hosszú lejáratú kötelezettség 36 millió forintos rövid lejáratúvá változott.

Lapunk is írt arról, hogy jelenlegi válogatott focistáink tavaly nemcsak a pályán voltak aktívak, hanem az üzleti életben is. Például Szalai Ádám fémmegmunkálással foglalkozó cége gyakorlatilag tökéletesen működik évek óta. Az OLS-Omega-Laser-Steeltec Kft. 552,3 millió forint árbevételt könyvelhetett el, amiből majdnem 13 milliós tiszta profit maradt. Ennek ellenére az elmúlt pár évben Szalai Ádám jelentősebb összegű kölcsönt nyújtott a cégnek. Egyenesbe jött a felerészben Dzsudzsák Balázs tulajdonában lévő DB7.hu Kft. is, miután 50 millió forintot toltak bele.