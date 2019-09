Matolcsy György szakmai párbeszédnek tartja a Varga Mihályt támadó cikkét

"Miért is ne lehetne kétségbe vonni egy pénzügyminiszter szavait, ha ellentmondanak a nemzet vágyainak és a hivatalban lévő kormány terveinek?"-- vetette fel Matolcsy György a növekedés.hu-n publikált cikkében. Amiből azt lehetett kiolvasni, mintha Matolcsy szerint Varga nem a kormányzati politika megvalósításán működne.

Matolcsy György, Orbán Viktor, Varga Mihály. Fotó: MTI Matolcsy György, Orbán Viktor, Varga Mihály. Fotó: MTI

Meg is kérdezte az egyik parlamenti képviselő írásban Matolcsyt arról, hogy "Mire alapozza azon véleményét, hogy Varga Mihály nem a kormány, a nemzet érdekeit képviseli? Ezen véleménye alapján kérte-e a miniszterelnöktől Varga Mihály felmentését? Ha a nemzeti érdek ellen cselekszik, akkor kinek az érdekében tevékenykedik Varga Mihály?"

Tudatos félreértelmezés?

A három kérdés mindegyikére adott ugyanazon jegybankelnöki választól azonban sem ő, sem mi nem lettünk okosabbak: "Az általam elmondottakat és leírtakat ön tudatosan félreértelmezi. Kérem, hogy minden esetben pontosan, valódi tartalmának megfelelően idézze gondolataimat." -- olvasható Matolcsy írásbeli reakciója.

Mivel idehaza szokatlan, hogy a jegybankelnök és a pénzügyminiszter nyilvánosan bírálja egymást, különösen ilyen durva hangnemben, az pedig páratlan, hogy ezt az elvileg azonos oldalon állók tegyék, jogosnak tűntek a jegybankelnökhöz intézett további képviselői kérdések, melyek szerint: "Helyesnek tartja-e, ha az MNB elnöke és a pénzügyminiszter a média nyilvánossága előtt vitázik egymással? Nem okozhat-e ez kárt a költségvetésnek és a magyar gazdaságnak?"

Amelyekre Matolcsy megint csak kitérően válaszolt: "Véleményem szerint minden szakmai párbeszéd üdvözlendő, amely a magyar gazdaság kérdéseivel foglalkozik."

Arra pedig, hogy "Személyesen hányszor egyeztetett Varga Mihállyal 2019-ben?", azt közölte, "A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium között minden szinten folyamatos az egyeztetés."

Ami akár megnyugtatóan hathat a piacokra, a befektetőkre. Kérdés, Matolcsy válaszai a mindkét féllel felettébb jó viszonyban lévő Orbán Viktor hatására lettek-e ilyenek, vagy a jegybankelnök belátta, hogy heves kirohanása ronthatja a magyar gazdaság megítélését.

Kapott kérdéseket a vita kapcsán Varga Mihály is, amelyekre miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára, Tállai András még szűkszavúbban válaszolt: "A kormány eddig is, és ezután is tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét, ezért a Pénzügyminisztérium továbbra sem kívánja kommentálni a jegybanki fejleményeket."

A forint köszöni szépen, nincs jól

Mindenesetre az a probléma, amit Varga az árfolyam kapcsán felvetett, az utóbbi két hétben még tovább romlott: míg Matolcsy ominózus cikkének megjelenésekor egy euró még -- ha hajszállal is, de -- 330 forint alatt volt, addig tegnap már a 336 feletti sokadik történelmi mélyponton cserélt gazdát. Bár a Monetáris Tanács ülését követő háttérbeszélgetés hatására két forintot erősödött, annak csaknem felét ma már visszaadta, s elemzők nem tartják kizártnak, hogy a hazai fizetőeszköz euróval szembeni jegyzése a 340-es, sőt akár a 350-es szintig is elmehet.

Különösen, hogy Nagy Márton MNB-alelnök tegnap azt is egyértelművé tette, a jegybankot továbbra sem izgatja, mennyibe kerül egy euró, egészen addig, amíg nincs az infláció emelkedését kiváltó nyomás. Márpedig ilyet most a jegybank nem érzékel. Jelzésértékű, hogy a bankok bankja 333 forintos euróárfolyammal számolva vár alacsonyabb inflációt most, mint három hónappal korábban.