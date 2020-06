Matolcsy Györgyék még egy dologban nem értenek egyet Varga Mihályékkal

Összefoglalva tehát bár a kormány várakozásai szerint az előttünk álló időszakban a makrogazdasági prognózisok alapján nem lesz tere a szociális hozzájárulási adó további, megállapodás szerinti mérséklésének, a jegybank sokkal kedvezőbb forgatókönyvet is reálisnak tart. Igaz, márciushoz képest az ő várakozásuk is némiképp romlott, hiszen akkor - a járvány kezdetén - még úgy vélték, az infláció és a béremelkedési ütem már 2021 végén lehetővé teszi a soron következő adócsökkentést. A frissített prognózis szerint azonban erre csak pár hónappal később, 2022 elején lesz lehetőség.

Vagyis 2021-ben már látják annyira kedvezőnek a gazdasági folyamatokat és a munkaadók anyagi lehetőséget, hogy azok érdemi emelést tegyenek lehetővé. Ugyan az 5,6 százalék elmarad a szükséges 6 százaléktól, mint említettük, de nagyon kicsi a különbség. Olyannyira, hogy ha az optimistább, 9,7 százalékos béremelkedési ütem valósul meg, akkor egy magasabb, 3,3 százalékos infláció mellett is összejönne a 6,2 százalékos reálszintű bérnövekedés.

Ennek ismeretében pedig azt sem lehet nagy biztonsággal felmérni, hogyan fog alakulni idén és jövőre a vállalkozások anyagi helyzete. Főleg annak tudatában nem, hogy őszre várják a koronavírus-járvány második hullámát, ami szintén járhat fiskális nehézségeket okozó korlátozásokkal. Ám, ahogy a gazdasági növekedés terén, úgy a következő évi béremelési, -emelkedési lehetőségekhez is másként áll a két pólus. Ezúttal azonban sok múlik azon, hogy a kormány vagy a jegybank prognózisa felel-e majd meg a tényadatoknak. A versenyszféra béremelkedési üteme az infláció mértékével párhuzamosan dönti el ugyanis az elmúlt pár évet meghatározó, a cégek bérköltségeit érdemben mérséklő megállapodás teljesülését.

