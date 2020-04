Meddőségi klinikák leállása: van, aki örökre búcsúzhat a gyermekáldástól

A koronavírus-járvány miatt csapot-papot otthagyva zártak be a meddőségi centrumok, tisztelet a kivételnek. Úgy tudjuk nem sok, mindössze két ilyen van jelenleg, a Versys Clinics-Humán Reprodukciós Intézet és a Róbert Magánkórház. Érintett pácienst, a Versys Klinika vezetőjét és munkajogászt kérdeztünk az áldatlan állapotokról.

Az országos tisztifőorvos szerint azokat a kezeléseket, amelyek elhagyása súlyos egészségromlással jár, el kell végezni. A meddőség ilyen. Akkor miért zárt be több, az állam által megvásárolt intézet? Ha most a sokezer ciklust veszni hagyják, hogy fogja a rendszer ellátni majd ezeket a nőket? Mikor így is féléves várólisták voltak… Mi a nagyobb rizikó? Ezeket a nőket gyermek nélkül hagyni (mert sok esetben ez lesz az eredmény) vagy a szigorú higiéniai feltételek mellett elvégezni a szükséges beavatkozásokat?

A lapunknak nyilatkozó anonimitást kérő páciens 3,5 éve küzd a gyermektelenséggel, s 7 hónapja fogtak bele a párjával a lombikprogramba. Épp megkezdődött az úgynevezett petesejt stimuláció, amikor a járvány kettévágta a folyamatot.

Képünk illusztráció. Fotó: depositphotos.com Képünk illusztráció. Fotó: depositphotos.com

"Állami intézménybe, aztán egy államosított meddőségi centrumba jártunk, ahol a kitűzött műtétem előtt néhány nappal bezárt rendelő fogadott. Az orvos annyit mondott az ajtóban, hogy meghatározatlan ideig zárva tart a rendelője. Azóta sem kaptunk semmilyen információt sem írásban, sem telefonon, s nála van a kezelési összesítőm is. Kétségbeesés és reménytelenség lett úrrá rajtunk."

A 11. hormonstimulációs napon volt, s petesejtleszívásos műtét előtt állt, ami három nap múlva lett volna esedékes. Pácienstársainál sem fejezték be a folyamatot, miközben úgy értesült, hogy más államosított klinikák legalább az arra a hétre kiírt műtéteket megcsinálták. Igaz, a petesejtbeültetést ők is elnapolták. Ott állt a rendelő ajtajában három, szintén műtétre érkező társával, valamint öt másik páciens, aki ultrahangra, vérvizsgálatra érkezett. Az orvos mondta nekik, ne szomorkodjanak, de most abba kell hagyni mindent, menjenek haza, mert kijött az EMMI rendelet és már be sem kellett volna jönnie.

"Úgy gondolom, hogy a meddőség és az ezzel kapcsolatos dolgok egy nő, sőt egy pár számára nagyon erős érzelmi megterheléssel jár a fizikai megpróbáltatásokon túl. Iszonyú stresszt generálva játszanak a türelmünkkel és az érzéseinkkel."

Két hét telt el a két EMMI rendelet között, de a legtöbb klinika azóta sem nyitott ki (lásd az egészségemre.hu táblázatát). Akik „félbe lettek hagyva”, akiknek a műtétjére nem került sor, a stimulációjuk folyamatban volt, náluk egy ideig nem lehet újrakezdeni a női szervezetre gyakorolt egészségi és élettani hatása miatt. Interjúalanyunk azt mondja, rajtuk egyébként már az sem segített volna, ha a Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere által kiadott újabb közlemény miatt kinyit a klinika, mert a stimulációs kezelést csak meghatározott napon lehet elkezdeni, folyamatos orvosi kontroll mellett. (Ahogy a későbbi petesejtleszívást és a visszaültetést is). „Békeidőben” egy hormonstimulációs kezelést állami klinikán 90 nap múlva lehet újra kezdeni, ha félbehagyják, akkor ez 40 nap. Arra nincs hivatalos információja megszólalónknak, hogy ha a műtét napján hagyják abba, mikor lehet újra elvégezni.

A magánklinikán az asszisztens hölgyek egy darabig még felvették a telefont, akik annyit mondtak, már fertőtlenítenek, aztán ők is mennek haza. Napokkal később a weboldalon jelent meg egy kétsoros tájékoztató, hogy bizonytalan ideig szünetel a rendelő.

"Mivel elsődleges szempont a saját mentális és fizikai egészségem, természetesen önköltséges alapon átmentünk a Versys Clinics HRI-be, hogy legalább a műtét meglegyen, bár nem ugyanazt javasolták, de túl vagyok, ez a lényeg. A leleteknek, vizsgálatoknak is van határideje, amik nem olcsók, azokat is újra kell csináltatnunk."

Információink szerint a félbemaradt meddőségi kezelések többszáz nőt érinthetnek. Vannak olyanok, akiknek az EMMI rendelet előtt pár nappal volt a beültetésük, de itt maradtak tájékoztatás nélkül, különböző fórumokon megmaradt gyógyszerekkel próbálják segíteni egymást a sorstársak. (Interjúalanyunkat a munkahelyén a meddőségi kezelések miatt nem tudták leépíteni, hiszen 6 hónapig védi a munka törvénykönyve, de a klinika bezárása új helyzetet teremtett. Erről munkajogász beszél cikkünk végén.)

Dr. Vereczkey Attila, a Versys Clinic HRI orvosigazgatója. Fotó: Versys Clinic HRI Dr. Vereczkey Attila, a Versys Clinic HRI orvosigazgatója. Fotó: Versys Clinic HRI

Kötelező a koronavírus-gyorsteszt a Versys-nél

Úgy tűnik, jelenleg csak két meddőségi klinika állja a sarat. Egyikük a Versys Clinics HRI, melynek orvosigazgatója, Dr. Vereczkey Attila azt mondja, működésük alapját négy állásfoglalásból gyúrták össze: a legnagyobb amerikai reprodukciós társaság (ASRM), a legnagyobb európai reprodukciós társaság (ESHRE), a nagy presztízsű ausztrál reprodukciós társaság, valamint a Magyar Humán Reprodukciós Társaság (MHRT) útmutatásait veszik alapul. Döntéseik tényeken alapulnak, miközben követik a tudományos eredményeket, a magyarországi jogszabályokat és a hatósági intézkedéseket.

"A nemzetközi környezet egyértelműen kimondja, nincs ok arra, hogy a meddőségi kezeléseket leállítsuk. Természetesen nem az eredeti mennyiségben és minőségben lehet végezni, ezt a honlapunkra is kiraktuk. Nyilvánvalóan most más szűrési rendszerben kell dolgoznunk."

A pácienseket egykapus beléptetési rendszerrel engedik be, kézfertőtlenítés után hőmérsékletmérés, kesztyű, szájmaszk felvétele, kérdőív kitöltése, s most már a koronavírus-gyorstesztek is a protokoll részét képezik.

Természetesen azokat, akik gyanús tünetekkel rendelkeznek, vagy olyan helyen jártak, a kéthetes karantén után folytatják a kezelést. A váróban csak hat páciens tartózkodhat, az előtérben külön várórészeket alakítottak ki, folyamatos fertőtlenítés és légcsere folyik az intézetben.

"Nyilvánvalóan ezzel együtt is a betegforgalmunk csökkent, sokan nem mozdulnak ki, a nem sürgős műtéteket eltoltuk, leállítottuk a petesejt-, spermium és embriódonációs programunkat, és nem javasoljuk a friss beültetések elvégzését sem. De lefagyasztunk minden embriót, és ezeket a beültetéseket későbbre halasztjuk. Aki mégis kér beültetést, azt külön konzultáción tájékoztatjuk az esetleges magasabb kockázatokról."

A klinikára érkeznek olyan páciensek is, akiknek bezárt a rendelőjük, illetve olyan külföldi páciensek, mint akik például Csehországban jártak pórul. 400-500 olyan magyar páciens van ugyanis, aki nem tud kijutni Brnóba, és kint ragadtak az embrióik, emiatt nem tudják a kezelést folytatni.

Arra a kérdésünkre, hogy vajon mi lehet az oka, hogy az új EMMI rendelet ellenére sem nyitnak ki a meddőségi centrumok, Dr. Vereckey Attila azt mondja, a bezárási hullám oka lehet az is, hogy mind a Kaáli, mind a Forgách, mind a Dévai Intézet vezetői 65 éven felüliek, tehát személyes kockázatuk van a járványban.

"A tömeges zárva tartást ezzel együtt sem értjük, hiszen a kezdeti sokkhatás és kevés információ után már hallhatók azok az ellentétes hangok is, például az Amerikai Endoszkópos Társaságé (AAGL), aki elkezdte feszegetni azt, amit mi is jogosnak tartunk."

Nevezetesen azt, hogy elfogadva a világjárvány miatti speciális helyzetet, meddig lehet várakoztatni a pácienseket? A súlyos endometriózissal vagy miómával élőknek sem könnyű, de egy meddőséggel küzdő, 41 éves nőnek nagyon nehéz azt mondani, hogy most leállunk egy évre.

"A leállás neki a gyermekről való végleges lemondást jelentheti. Másfelől a felgyűlt többezer beavatkozást, hogy fogják tudni ellátni az intézmények? Komoly dilemma, hogy a koronavírus-járvány miatt a többi ellátás mennyire és mennyi időre álljon le. Ezért nem értjük ezt a nagy mértékű zárva tartást – teszi hozzá a klinika vezetője".

Munkajogi tanácsok a meddőségi kezelés nélkül maradtaknak:

Nem válhat meg a munkáltató felmondással attól a munkavállalótól, aki reprodukciós eljárás alatt áll, legfeljebb ennek megkezdésétől számított 6 hónapig. Felmerül a kérdés, hogy a meddőségi klinikák bezárásával ez a védettség megszakad-e? Dr. Kárpáti Zsuzsa ügyvéd azt tanácsolja a meddőségi kezelés alatt álló nőknek ebben a vis maior helyzetben, hogy interjúalanyunkhoz hasonlóan minél előbb keressenek meg olyan klinikát, ahol még fogadják őket és kérjenek munkáltatójuk számára szakorvosi igazolást a reprodukciós eljárás folytatásáról. Ha ugyanis egy cikluson belül máshol folytatják a kezelést, nem szakad meg a védettségük, ugyanakkor a kezelés sikertelen befejeződése a védettség megszűnését jelenti, akkor is, ha a munkavállaló további, jövőbeni kezelésre készül. Amennyiben a munkavállaló nem törődik bele az őt ellátó klinika bezárásába és mielőbb máshol folytatja a kezelését, erről feltétlenül tájékoztassa a munkáltatóját, ne adjon lehetőséget arra, hogy felmondjanak neki! Sajnos a meddőségi kezelés alatt álló női munkavállalókra nem feltétlenül néznek jó szemmel a kevésbé családbarát munkáltatók, a kezelések ismétlődése ugyanis ismételt védelmet jelent a munkavállalók számára, ráadásul a kezelések időtartama alatt a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól (azaz a munkáltató köteles elengedni a kezelésekre). A Kúria 13/2018. sz. munkaügyi elvi határozata teljesen egyértelművé teszi, hogy a védelem nem csak egyszer illetheti meg a munkavállalót. Minden megszűnt kezelést követően újrakezdett kezeléstől újra éled a 6 hónapos védelem.