Még egy tízmilliárdos üzletet vesz el a kormány az önkormányzatoktól

Ezt még nem lehet tudni, de például a Polgárdi központú Vertikál Zrt. az elmúlt években látványosan bűvült. A 2018-as 5,3 milliárd forintos árbevételét 7,5 milliárd forintra tornázta fel és 189 település tartozik hozzájuk alvállalkozókon keresztül Esztergomtól Paksig. De Balatonakarattya és például a Dunakanyarban fekvő Pilismarót is az ő ellátási térképükön található. Míg 2018-ban közel 100 millió forintos veszteséget könyveltek el, addig 2019-et már 100 millió forintos profittal zárták. Az biztos, hogy a nyilvános koncessziós pályázat nyertese alvállalkozókat is bevonhat majd a feladat teljesítésébe.

A jelenlegi finanszírozási probléma lényege: a hulladékkezelési közszolgáltatás magyarországi rendszerében más viszi el a hulladékot és más állítja ki számlát a lakosságnak. Ezt a szisztémát az Orbán-kormány vezette be. A központi számlázást a 2016-ban megalakult NHKV kapta feladatul, ám nem ment zökkenőmentesen sem a behajtás, sem a konkrét munkát végző helyi, önkormányzati szemétszállító cégek kifizetése. A lakosság által fizetett szemétdíj pedig a rezsicsökkentés miatt 2013 óta nem emelkedik.

A törvénymódosítás a koncesszióba átadható állami feladatok közé sorolja például a lakossági vegyes és szelektív hulladékgyűjtést, a szállítást és a kereskedelmet is. A koncessziós pályázat nyertese a tevékenységéért ellentételezésre lesz jogosult:

A hulladékgazdálkodás eddig önkormányzati feladat volt. A legtöbb régióban megtörtént a közszolgáltatók koncentrációja , hiszen 25 régióban jelenleg 28 közszolgáltató működik. Laptársunk is írt arról, hogy miközben néhány önkormányzati szemétszállító cég már egészen normális nyereséggel dolgozik, még bőven akad veszteséges társaság is. A mostani törvényjavaslat viszont elvenné az önkormányzatoktól a hulladékgazdálkodást, és kiszorítana minden versenyt az iparágból. A kormány pedig koncessziós szerződéssel egyetlen gazdasági szereplőnek adhatja át a teljes, több tízmilliárd forintos üzletágat.

A jövőben a hulladékgazdálkodás már nem önkormányzati, hanem állami feladat lesz, aminek az állam egy általa kiválasztott koncessziós cégen keresztül tenne eleget. Erről nyújtott be törvényjavaslatot két miniszter.

