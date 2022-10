Még nem kell átállniuk fafűtésre az iskoláknak - állítja a Klebelsberg Központ

Még nyáron, július végén ismerte el a Klebelsberg Központ, hogy valóban felmérik, át lehet-e állni fatüzelésre az iskolákban, s ha igen, mely intézmények lennének ezek.

Akkor úgy nyilatkoztak:

„Minden alternatív fűtési lehetőséget fel kell mérni, hogy a köznevelési intézmények zavartalanul működhessenek”.

Azt is mondták a tanév eleje előtt, hogy a kormány kompenzálja a tankerületi központok megnövekedett rezsiköltségeit, s hogy számos iskola van, ahol gond nélkül át lehet állni fával történő fűtésre.

A január és a február lehet kritikus pont. Fotó: Depositphotos A január és a február lehet kritikus pont. Fotó: Depositphotos

Úgy tudjuk, a tankerületi központok kifejezetten kérték az iskolák vezetőit, hogy kezeljék bizalmasan az információt, miszerint fel kell mérniük az oktatási intézményeket ebből a szempontból, s ők így is tettek. Még augusztusban arról érdeklődtünk az iskolákban, hogyan érinti őket az alternatív fűtési módszerek esetleges kialakítása, de sok helyen nem mertek nyilatkozni a témában.

Megkerestük a Klebelsberg Központot, mi lett a felmérés eredménye, hány iskola tud vagy fog átállni fatüzelésre, hol kell cserépkályhát beszerezni, vagy más alternatív megoldást találniuk.

Mint válaszukban írják, a háborús energiaválság mindenkit érint, így az iskolákat fenntartó tankerületi központok tájékozódás céljából valóban előzetes felméréseket végeztek az intézmények fűtési rendszereiről, és alternatív lehetőségek esetleges bekötéséről.

„A Klebelsberg Központhoz érkezett adatok alapján ugyan számos intézmény képes átállni vagy integrálni alternatív fűtési rendszert, de egyelőre ezekre nincsen szükség. A tankerületi fenntartású köznevelési intézmények fűtése szerződésekkel biztosított, és a fűtési szezon kezdetével mindenhol el is indul” – tájékoztatták lapunkat.

Azt is hozzátették: „a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet”.

Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy pontosan hány iskola jelzett vissza, ezek hány százaléka tudna gond nélkül átállni az alternatív fűtési módozatokra, hány közoktatási intézménynek jelentene problémát az átállás, s hogy az átállások mekkora költségigényűek lennének, a Klebelsberg Központ nem tért ki válaszában.

Időközben az is kiderült, hogy tűzifára csak hónapokkal később tudnak megrendeléseket felvenni, és az ára is a csillagos égbe szökött, hiszen még az áramnál is nagyobb mértékben, 32,7 százalékkal drágult.

Szakértők szerint egyébként a megemelkedő rezsi miatt elrendelt online oktatástól idén még nem kell tartani.

Inkább január-február lesz a nagy kérdőjel, mivel a novemberi-decemberi fűtésszámlákból – a tankerületek számára – akkorra már biztosan látható lesz az egyes intézmények pontos költsége.

Ennek ellenére a 444.hu már a nyáron tudott egy iskoláról, ahol értesítették az igazgatót, hogy át kell állniuk fatüzelésre. Ott eddig gáztartállyal fűtötték az épület egy részét, kezdésként ennek a töltöttségi szintjét kellett beküldeniük a hivatalnak.

Az pedig nemrégiben derült ki, hogy spórolásra hivatkozva bezárta a tankerület a hajdúvidi általános iskolát, mert nincs pénz a fűtésre, miközben több mázsa szén és tűzifa áll az intézmény udvarán. A kialakult helyzet miatt a diákoknak a 15 kilométerrel arrébb fekvő hajdúböszörményi iskolába kell járniuk. A szülők felháborodtak a döntésen és beperelték a fenntartót – számolt be az ATV híradó. A település polgármestere szerint a kialakult helyzet a tankerület döntése, így az ügy nem a településre tartozik.

Közben szeptemberben elfogadták a rendeletet, miszerint a közoktatási intézményekben legalább 20 foknak kell lennie, a középiskolákban pedig 18 fok, és azt is tudjuk már, hogy nem lesz őszi szünet, viszont hosszabb lesz a gyerekek téli szabadsága.