Még sokszor el kell mondani: az új Covid-vakcina csak emlékeztető oltás

A be nem oltottak továbbra is az ősi törzsre épülő, elsődleges vakcinasorozatot kell, hogy először megkapják, nem lehet mindjárt az új vakcinával kezdeni. Az eddig bevált Covid-oltások csak az ősi vírust célozták meg, de az új boosterek (emlékeztetők) a BA.4 és BA.5 omikron alváltozatokra is jók, márpedig nyáron több országban is az új Covid-esetek körülbelül 70 százalékát tették ki.

Múlt héten azt írta a kormányzati koronavírus-oldal, hogy ezen a héten már a kórházi oltópontokon hozzá tud jutni a lakosság az egyadagos Pfizer omikron elleni új vakcinájához, amelyből első körben 109 ezer adagot kapott Magyarország. Akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy csak az menjen el, aki rendelkezik kettő, a közelmúltban megkapott Covid-oltással, amely óta legalább 4 hónap eltelt.

Kemenesi Gábor pécsi virológus szerint azonban három oltás után ajánlott kérni az emlékeztető szúrást.

„Az újdonság, hogy ezek a vakcinák nemcsak az eredeti, úgynevezett wuhani törzs, hanem az omikron első variánsának tüskefehérjéit is bemutatják. Az omikronra célzott vakcinák ezentúl a járvány terjedését kívánják jobban fékezni” – magyarázta a szakember a Népszavának adott interjújában.

Hogy milyen időközönként lesz rá szükségünk, Kemenesi szerint túl sok mindentől függ. Leginkább a vírus változásaitól, amit aligha tud bárki megjósolni pontosan. Az már most látszik, hogy a 60 év felettiek, valamint – kormegkötés nélkül – a valamely kockázati csoportba tartozók esetében mindig az elérhető legmagasabb védelmi szintet célozzák meg, ahogyan ez az influenza-elleni védekezésnél már megszokott.

„Lényegében két vakcinát adunk egy injekcióban - de biológiailag nem számítunk arra, hogy a mellékhatások, a súlyosság vagy az injekció biztonsági profilja különbözne a jelenlegi mRNS vakcináktól és az emlékeztető oltásoktól. Tehát nem gondolom, hogy más vagy súlyosabb mellékhatásokkal fogunk találkozni, mint az injekció beadásának helyén jelentkező bőrpír és duzzanat, az eseti fáradtság, fejfájás vagy izomfájdalom" – ezt már Dr. Paul Offit, a Philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának igazgatója mondta a CNBC-nek.

Az biztos, hogy ennél a vakcinánál is körülbelül két hét kell ahhoz, hogy a teljes immunvédelem kialakuljon.

Tehát az, aki úgy érzi, szívesen beoltatná magát a biztonság kedvéért még egyszer, időpontfoglalással a megyei és a kijelölt fővárosi kórházak oltópontjain jelentkezhet be, a pénteki oltási napokon pedig előjegyzés nélkül is kérheti.

Fontos tudnivaló, hogy ez az oltás 12 éven aluli gyermekeknek nem adható, valamint az is, hogy legalább három hónapnak el kell telnie az utolsó Covid-fertőzés óta, - már ha voltak érzékelhető tünetek egyáltalán.

Ha pedig valaki nemrégiben megkapta a Jynneos majomhimlő elleni oltást, akkor legalább 4 hetet várjon az emlékeztető Covid-oltással.

A késleltetés célja, hogy csökkentse a szívizom gyulladásának kockázatát, ami egy ritka szövődmény az mRNS-koronavírus vakcinákból, amely fiatal férfiakat érinthet.

Az influenza elleni oltás és az új Covid-oltás időpontjáról az oltóorvos dönt, nincs kizárva azok egyidejűsége sem, ha szükséges, de természetesen legtöbbször ezek elcsúsztatását javasolják.

A WHO az emlékeztető oltás előnyei mellett azonban továbbra is azt tartja fontosnak, hogy azokban azokban a szegényebb országokban, ahol még az első két oltást sem kapták meg, ott az ellátás középpontjában azon emberek védelmén kell javítani, akiket még egyáltalán nem védenek az oltások. Hogy kiknek ajánlott leginkább? A szakértők szerint az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, az immunhiányosoknak és a várandósoknak.

Magyarország egyébként 9,5 millió adag "normál" Pfizer-vakcinát rendelt az omikron miatt indított uniós beszerzésben. Ebből idén 3 millió adag, 2023-ban pedig 6,5 millió adag – ebből 1,5 millió adag gyermekek oltásához való – Pfizer-vakcina érkezhet hazánkba.