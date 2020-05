Megérkezett a rendelet a korlátozások további enyhítéséről

A rendelet hétfőn fog hatályba lépni, ugyanakkor a települések polgármesterei megkapják a jogot arra is, hogy a vendéglátóhelyek közterület-használatának elősegítésére, vagy annak méretének növelésére intézkedéseket hozzon.

Ennek értelmében a vendéglátóegységek belső zárt részében is engedélyezett lesz az ott tartózkodás, a megrendelt étel és ital elfogyasztása, az alábbi feltételek mellett:

Az már a szerdai kormányülésen eldőlt , hogy jövő hétfőtől Pest megye is egyenértékű lesz a vidékkel, tehát enyhülnek a kijárás korlátozások és lassan, fokozatosan itt is újraindulhat az élet. A vonatkozó rendelet a péntek esti Magyar Közlönyben jelent meg, mely Budapest kivételével egész Magyarország területére érvényes lesz.

