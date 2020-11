Megjött még egy kulcsfontosságú engedély a paksi atomerőmű bővítéséhez

Mai tudásunk szerint a blokkokat leghamarabb 2029 táján lehet üzembe helyezni, de vannak becslések, amelyek még ennél is későbbre teszik ezt a dátumot. Érdemi munka egyelőre nem folyik a területen, az építkezésen részt vevők munkakörülményeinek megteremtését szolgáló építkezések indultak el.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A paksi új blokkok átadási ideje eredetileg 2024-2025 lett volna, de az engedélyezési eljárások elnyúlása (az európai unió illetékes hatóságainál jóvá kellett hagyatni az orosz technológia szerint létesülő blokkokat, ami másfél-két évig tartott), valamint a hazai előkészítés is hosszabb lett a tervezettnél. A blokkok létesítési engedélyét végül idén június végén tudták beadni az Országos Atomenergia Hivatalhoz, ahol - mint ebben a cikkben jeleztül - nagyjából 15 hónapos időtartamot ölelhet fel a teljes jóváhagyási folyamat.

Néhány napja írta meg lapunk, hogy kiadta a betonkeverő üzem létesítménykomplexumának építési engedélyét az Országos Atomenergia Hivatal. Ez nemcsak az építési-szerelési bázis életében mérföldkő, hanem a létesítés fázisában is, hiszen a komplexum elengedhetetlenül szükséges az úgynevezetett nukleáris sziget alaplemezének építéséhez.

Az atomerőmű új blokkjainak építése a létesítési engedély birtokában kezdődhet - ezt most megkapta a Paks II. Atomerőmű Zrt.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!