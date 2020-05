Mégsem kellenek 5 milliárdért koronavírus-tanácsok az államnak

Mint arról mi is beszámoltunk , a tanácsadást a Magyar Turisztikai Ügynökség, illetve az a körül működő egyéb állami vállalkozások (például az Orbán Ráhel volt évfolyamtársa által vezetett Magyar Divat & Design Ügynökség) rendelték volna meg, továbbá a Balatoni Hajózási Zrt. és a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. A 2022. december végéig szóló keretszerződésre a cégek összesen 5 milliárd forintot szántak. Az eset pikantériája az volt, hogy olyan feladatokat kellett volna ellátnia a nyertes vállalkozónak, amire év elején már kötöttek ezek a cégek egy szintén 5 milliárdos szerződést.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!