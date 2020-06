Mégsem vonul be az észak-koreai hadsereg a két Koreát elválasztó fegyvermentes övezetbe

Észak-Korea mintegy húsz hangszórót el is helyezett a fegyvermentes övezetben, de a Yonhap hírügynökség szerdán meg nem nevezett katonai forrásokra hivatkozva közölte, hogy tíz ilyen berendezést már leszedtek Kim Dzsong Un bejelentése után.

Kim Jo Dzsong, aki az észak-koreai kormányzó Munkapárt központi bizottságának első osztályvezető-helyettese, már korábban is arra figyelmeztetett, hogy amennyiben nem ér véget a dél-koreai szórólapkampány, a katonai feszültség csökkentését célzó 2018-as egyezmény felmondása mellett Phenjan bezárhatja a Korea-közi összekötő irodát, valamint leállíthatja a keszongi ipari park működését, amelyek a két Korea közötti békés viszony talán legfontosabb szimbólumai.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető felfüggesztette a Dél-Korea elleni katonai cselekvési tervek végrehajtását - jelentette a phenjani rezsim szócsövének tartott KCNA hírügynökség kedden. Kim a kormányzó Koreai Munkapárt központi katonai bizottságának videókonferenciával tartott ülésén elnökölt, itt jelentette be a halasztást.

