Megtelt a Balaton - elégedetlenek Orbán Viktor döntésével a polgármesterek

"Csak ülök és nézek kifelé a fejemből. Speciális lehetőséget kaptak a polgármesterek. Hétfő éjfélig a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak és vezethetnek be. Nem értem, hogy miért kellett ezzel eddig várni? Miért nem lehetett 1 nappal korábban megtudni? A Balaton már megtelt. Egész nap egyfolytában jöttek lefelé az autók" - így reagált Balatonszemes fideszes polgármestere, Szomorú Szilárd arra a hírre a Facebook-oldalán, hogy Orbán Viktor kormányfő úgy döntött csütörtök délután: külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő 24 óráig, tehát húsvét idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be.

A polgármester szerint a fővárosból vagy Pest megyéből érkező nyaralótulajdonosok jelenleg az ország legfertőzöttebb részéről érkeznek és nem maradnak az ingatlanjaikon belül. "Folyamatosan a közterületeken vannak, jönnek mennek, mintha semmi baj sem lenne, éppen úgy. Felszólítom a nyaralótulajdonosokat, ha már itt vannak és itt töltik az ünnepeket, a településen lévő üzletekbe kizárólag maszkban és kesztyűben menjenek el vásárolni. Remélem minél kevesebb terméket kell beszerezniük, mert sok mindent hoztak magukkal" - írta Szomorú Szilárd. Elégedetlen azzal, hogy nem lett kijárási tilalom elrendelve és fokozott rendőri szolgálatot kért a balatoni településre.

Siófok ellenzéki polgármestere is elégedetlen a kormánnyal. "Vannak települések, amelyek azt gondolják, hogy a parkolóik lezárásával gátat tudnak most szabni a húsvéti népvándorlásnak. Véleményem szerint nem, mert aki jönni akar, jönni is fog, és ha nem talál parkolót, hát majd megáll az utcákban szanaszét. Itt már csak egy nagyon radikális kormányzati beavatkozás, jelesül legalább a legfertőzöttebb területek karanténba zárása szabhat gátat" - írta Lengyel Róbert siófoki polgármester.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester szerint Budapest minden más magyar településtől különbözik, a hermetikus lezárás nem alternatíva. "Ezért majdnem minden azon múlik, tudomásul vesszük-e, hogy ezen a húsvéton azzal teszünk a legtöbbet a szeretteinkért, ha nem látogatjuk meg őket" - hangsúlyozta a főpolgármester, aki arra kért mindenkit, maradjon otthon. Ezzel a kérésével csütörtök estétől minden budapesti háztartást telefonon is megkeres Karácsony Gergely.

Ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy Orbán Viktor határozatlan időre meghosszabbította a kijárási korlátozást és ezentúl hetente mérlegelik az indokoltságát.