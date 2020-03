Megugorhat az amerikai halálozások száma, hogyha Trump nem gondolja meg magát

A szakemberek szerint pont hogy az eddigieknél lényegesen komolyabb korlátozásokra lenne szükség az Egyesült Államokban, és egy esetleges enyhítés ahhoz vezethetne, hogy hirtelen megugorhat a halálozások száma.

Tina Tan, az USA egyik járványügyi szakbizottságának tagja úgy fogalmazott:

Az amerikai elnök ma a Twitteren egyenesen úgy fogalmazott, hogy nagyon szívesen „kinyitná” Amerikát újból, akár már húsvétkor, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy kevesebb, mint három héten belül enyhítenék a szabályozásokat.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!