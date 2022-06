Megváltoztatná az EP-választás és az önkormányzati választások időpontját a Fidesz

A Fidesz és KDNP a jövő héten törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy a baloldali frakciók támogatása 3 milliárddal, a kormánypártiaké pedig 2 milliárd forinttal csökkenjen ebben a ciklusban, valamint alaptörvénymódosítást is indítványoz, hogy az európai parlamenti és az önkormányzati választásokat a jövőben egy időben tartsák meg - közölte egy keddi háttérbeszélgetésen Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető.

2024-ben már máshogy választunk? Fotó: Depositphotos

A Fidesz frakcióvezetője jövő kedden nyújtja be a Háznak javaslatát, amely szerint az országgyűlési törvény mellett a házszabály is módosulna. Változtatnának a frakciókból való kilépés és belépés szabályain, valamint a beszédjoggal kapcsolatban is módosításokat javasolnak, így többek között az időkeretes viták hossza is csökkenhet.

Közölte azt is:

javasolják, hogy 2024-ben már egy időben tartsák meg az európai parlamenti és az önkormányzati választásokat, amellyel 9-10 milliárdot lehetne megspórolni. Ehhez alkotmánymódosítás szükséges.

(MTI)