Mélypont: az EU második legkisebbje a magyar minimálbér

Szokásához híven az év első heteiben frissíti az Eurostat a tagállami minimálbérekre vonatkozó statisztikáját, és ez idén sem történt másként. Anélkül, hogy előre spoilereznénk, eláruljuk: néhány hónappal ezelőtti cikkünkben igazunk volt, ilyen csúnya képet még nem mutatott a szóban forgó adatsor.

Tehát az Eurostat friss adatai alapján idén év elején a magyar minimálbér átszámítva 578,74 euró volt, ami a kötelezően fizetendő legkisebb bérrel rendelkező tagállamok sorában a második legalacsonyabb. Egyedül Bulgáriában dolgoznak a magyar összegnél kevesebbért az érintett dolgozók, 398,81 eurót.

A helyezésünk önmagában is elkeserítő, ám az összképet csak tovább rontja az a tény, hogy egy évvel ezelőtt még három országot is magunk mögé tudtunk utasítani az EU-n belül: Romániát, Lettországot és Bulgáriát.

Szégyenpadon a magyar minimálbér. Fotó: Privátbankár

Aztán tavaly elszabadult az euró/forint jegyzése - magyarán látványos és durva gyengülésnek indult a hazai fizetőeszköz a közös valutával szemben, melynek eredménye az lett, hogy a magyar minimálbér euróban számolva már szinte a fasorban sincs.

Figyelmes olvasóinknak mostanra már feltűnhetett egy fontos fejlemény is, nevezetesen, hogy a román minimálbér leelőzte a magyart az elmúlt egy évben. A friss adatok szerint átszámítva 606,12 euróért végzik munkájukat a keleti szomszédunk minimálbéres dolgozói - szemben a hazai 578 euróval. A román fizetés előzése azonban csak részben magyarázható a forint lendületes tavalyi gyengülésével. A hazai döntéshozókkal párhuzamosan ugyanis az elmúlt években Románia is a bérek - ez esetben a minimálbér - felzárkóztatása mellett döntött. Jól látszik ez az alábbi grafikonon is, mely szerint 2018-tól kezdve a szomszédban érvényes mindenkori minimálbér egész szorosan a hazaival egy szinten mozgott már, hogy aztán tavaly ettől a szinttől elrugaszkodva elkezdje le is hagyni az idehaza érvényes összeget.

Érdemes megjegyezni, hogy miközben 2022-ben a román és a magyar minimálbér között 2,3 százalékos differencia volt, idén ez már 4,7 százalék lett.

Ami egyébként a rangsor élvonalát illeti, ott is történt némi változás. Noha változatlanul Luxemburg áll az élen 2387 euróval (átszámítva több mint 900 ezer forinttal), mögé a tavalyi ötödik helyről felzárkózott Németország 1987 euróval. A dobogó harmadik fokára pedig Belgium csúszott le 1955 euróval. Egyébként 1900 eurót is meghaladó minimálbér van ezeken kívül Hollandiában és Írországban.

A nettót viszik haza a dolgozók

Annak kapcsán, hogy a román minimálbér bruttóban megelőzte a magyart, érdemes megvizsgálni, vajon nettó összegben is megállja-e a helyét ez a kijelentés. Romániában 2018 óta a dolgozókra hárul teljes egészében a 35 százalékos társadalombiztosítási járulék, így már ez önmagában magasabb a hazai elvonás 33,5 százalékos szintjénél.

Ám ennek ellenére is, míg a magyar nettó minimálbér az idei évtől 152 950 forintra emelkedett, keleti szomszédunkban egy minimálbéres dolgozó 157 ezer forintot kap kézhez a munkája után.

Vagyis nettóban is már meghaladta a román minimálbér a hazai bérszintet.

...és ráadásul jóval többet is ér

Az Eurostat nemcsak bruttóban, nemzeti valutában, de vásárlóerő-paritáson véve is listázza a tagállamok minimálbéreit. Ebből az aspektusból nézve viszont nagy meglepetés nem történt idén, hiszen a teljes rangsorban hátulról a hatodik helyet foglalja el Magyarország 947,91 euróval, ami megegyezik a cseh adattal.

A régiónk (V4 és Románia) vonatkozásában pedig a mezőny második feléhez tartozunk, ahogy az az alábbi grafikonon is látható. Azonban a keleti szomszéduk hazainál alacsonyabb árszínvonala miatt a román minimálbér vásárlóereje már 2018-ban meghaladta a magyarét és azóta is stabilan tartja a 15 százalék körüli előnyét.

A teljes rangsor élén egyébként itt Németország átvette a vezetést Luxemburgtól, mivel a német minimálbér vásárlóerőn számítva 1843 eurót ér szemben a luxemburgi 1750 euróval.

Tehát hiába a lendületes forintban számolt emeléseket már évek óta Magyarországon, a hazai fizetőeszköz folyamatosan gyengülő trendje, valamint a régiós országok bérfelzárkóztató politikája miatt nemzetközi összehasonlításban egyre kisebb összeget képvisel a magyar minimálbér. Ez persze bizonyos szempontból kedvező is lehet az Orbán-kormány számára, hiszen mint azt több hasonló témájú cikkünkben már szintén leírtuk: a beruházási helyszínek kiválasztásakor az egyik szempont a nemzetközi vállalatok számára az adott ország bérszínvonala. Így pedig látva ezt a rangsort is arra a következtetésre juthatnak, hogy egyre olcsóbbá válik a magyar munkakerő. Igaz, emellett még számos más szempontot is figyelembe vesznek, mint például az adózási környezetet, gazdaságpolitikát, infrastruktúrát.