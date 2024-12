Menő motorosboltja eddig még nem volt a NER-nek, de most már van

Ő árulta el, hogy Vertán György egyik cégének lakásában él Vogel Evelin, aki hangfelvételeket készített Magyar Péterről, de szintén Vertán cége foglalkoztatja Varga Judit volt igazságügyi minisztert, Magyar Péter exfeleségét is. Varga Lajosnak van közös ingatlanos cége Száraz Istvánnal is. Ő Matolcsy Ádám, Matolcsy György leköszönő jegybankelnök fiának a barátja, a Forbes listája szerint Száraz a 16. leggazdagabb magyar, becsült vagyona 125,7 milliárd forintra rúg.

A Fidesz kedvenc örző-védő cége bevásárolta magát a Jet-Solution Kft.-be, így végre több Cessna repülőgép közül válogathatnak a NER prominensei is.

Tényleg bőséges a választék, lehet itt vásárolni kétmilliós vagy akár 14 millió forintba kerülő motort is, de akad olyan motoros bőrruha is, aminek közel 700 ezer forint az ára. A Hatabi Kft.-t 1999-ben alapították és megbízhatóan teljesít. Tavaly 1,3 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak, ebből 24,7 millió forint profit jött össze. Ez volt az első év, amikor megugrották a milliárdos szintet, 2022-ben még csak 888 millió forint bevétellel zártak. A saját tőke szépen gyarapodott évről évre, tavaly 150,7 millió forint szerepelt ezen a soron.

Az Opten adatbázisa szerint Varga Lajos október 8-a óta a Hatabi Kft. egyik tulajdonosának is mondhatja magát. Ehhez a céghez tartozik a Karasna motorosbolt a Váci úton.

A NER vállalkozói általában valami nagyot vásárolnak, de néha az is előfordul, hogy csak valami aprósággal lepik meg magukat. Persze ez az apróság sokak szintén elérhetetlen méretet jelent. Nos, a jövőben még könnyebb dolguk lehet a NER politikusainak és milliárdosainak, ha esetleg nem jachtra, magánrepülőre vagy autóra lenne szükségük, hanem esetleg egy motorral dobnák fel a garázsukat. Történt ugyanis, hogy az állami, kormányzati, fideszes rendezvényeket és intézményeket őrző és védő Valton-Sec Zrt. tulajdonosa, Varga Lajos betársult egy motorosboltba.

Akár 14 millió forintos mocit is lehet kapni a valtonos Varga Lajos boltjában.

