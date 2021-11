Mészáros Lőrinc nyomába eredt Demeter Szilárd

Demeter Szilárd még a NER történetében is rendkívüli villámkarriert futott be a kormányzati hátszélnek köszönhetően. Két évvel azután, hogy kinevezték a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) igazgatói posztjára, majd kormánybiztosnak, az idén megjelent parlamenti és kormánydöntések nyomán már közvetve és közvetlenül az ő irányítása alá került a hazai kultúrpolitika szinte minden fontosabb intézménye. Az üstökösként felívelő politikai karrier anyagi hátországát mutatja be az atlatszo.hu írása.

Az átcsoportosított intézmények mellett a Demeter Szilárd vezetése alatt álló szervezetek (az idén bejelentett Magyar Kultúra Alapítvány és az alá szervezett nonprofit cégek) milliárdos értékű nemzeti vagyont is kapnak, köztük különösen értékes ingatlanokat.

Rögtön 2019-ben a PIM korábbi, 2,9 milliárd forintos költségvetését megduplázták, három évre összesen 17 milliárd forintos támogatást biztosítottak. Emellett a PIM átvette a korábban az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) tartozó Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. felügyeletét is, amely ezután az irodalmi programok mellett újságíróképzést is indított.

Még ugyanebben az évben a PIM kezelésébe került a Magyar Írószövetség Bajza utcai székháza (Károlyi-palota) is – Demeter Szilárd szervezete ekkor még nem lett tulajdonosa az 1300 négyzetméteres állami ingatlannak, csak a tulajdonosi jogot gyakorolhatta a szerződés értelmében. Az átadáskor azt is bejelentették, hogy 1,2 milliárd forintból felújítják az épületet. Nem sokkal később a PIM közölte, hogy Petőfi Irodalmi Ügynökség (PIÜ) néven új nonprofit szervezetet hoznak létre, amelynek célja a kortárs magyar irodalom népszerűsítése lesz itthon és külföldön is.

Az Opten céginformációs rendszerének adatai szerint a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft.-t több mint 183 milliós kezdőtőkével alapították, és 2020-ban a kezelésében lévő vagyon (ingatlanok, pénzeszközök) értéke a 6 milliárd forintot is meghaladta.

Aki kér, annak megadatik - és ráadás is jár

A 2020-as évben újabb nagyszabású terv került nyilvánosságra. A terv egy Anyanyelvi Kulturális Társulás és Művészeti Tehetséggondozó nevű csúcsintézmény létrehozását javasolta, aminek elnöke a PIM főigazgatója lenne.

További mérdföldkő volt az előterjesztésben, hogy a PIM közvetlenül bejelentkezett számos ingatlanért: Demeterék kiszemelték például a MANK tulajdonában álló Galyatetői alkotóházat, a Balatonfüredi fordítóházat, valamint az állami tulajdonú Óbudai Zichy-kastélyt, ahol jelenleg is működik a Kassák Múzeum, a Vasarely Múzeum, a Térszínház és az Óbudai Múzeum.

Áprilisban a parlament megszavazta több ezermilliárd értékű közvagyon alapítványokba való kiszervezését. A törvény elrendelte a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozását is, amely a korábban javasolt Anyanyelvi Kulturális Társulás utódjának tekinthető. Az alapítvány alá sorolták a Petőfi Irodalmi Ügynökséget, a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t és a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-t is. A vagyonkezelő induló tőkéje 600 millió forint, de persze nem ennyiből fedezi minden projektjét, hanem az államtól még számos beruházásra (ingatlanfelújítások, építkezések stb.) további milliárdokra számíthatnak.

A törvény azokat az ingatlanokat is Demeter Szilárd egyik szervezetének juttatta, amelyekre előzőleg bejelentkeztek, és még ezeken felül is néhányat. Tavasszal a Petőfi Irodalmi Ügynökség tulajdonába került összesen 20, korábban állami tulajdonú ingatlan. A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. (PIÜ) 2021 júniusában megszűnt, Demeter Szilárd elmondása szerint azért, mert időközben olyan feladatokat kapott, amelyekre a korábbi elnevezés és forma már nem lett volna elegendő, jogutódja egy nonprofit zrt., a Petőfi Kulturális Ügynökség Zrt. (PKÜ) lett.

A cég megörökölte elődje ingatlanvagyonát is. Ennek része a 2500 négyzetméteres, a Bem rakparton álló Andrássy-palota is, amelynek egyébként már december óta vagyonkezelője volt a Demeter-féle cég. Az ingatlan értéke ma bőven egymilliárd forint felett lehet: a kultúrközpontként működtetett épületrészt az I. kerület önkormányzata korábban 895 millió forintért adta el az államnak. A portfólió másik ékköve az Óbuda Fő terén álló 18. századi barokk műemlék, a 15 ezer négyzetméteres Zichy-kastély.

A fentieknél is értékesebb lehet a Hajógyári-sziget közel harmadát kitevő 30 hektáros terület, összesen 8 ingatlan, amely szintén a PKÜ-höz kerül. A területhez tartoznak a római kori Hadrianus-villa romjai, és még számos műemlékstátuszú épület, valamint azok a területek, ahol korábban a börtönre ítélt Vizoviczki László szórakozóhelyei működtek.

A korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) tulajdonában álló Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) megszerzésével Demeter Szilárd alapítványa szintén egy igen értékes ingatlanportfólióra tett szert. A mai MANK elődjét, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt megszüntető 2011-es kormányhatározat alapján akkor közel 8 milliárd forintot ért az az ingatlanvagyon, ami a jelenlegi szervezethez került.

Az atlatszo.hu számos további érdekes részletet tartalmazó írása azzal zárul, hogy ahogy a többi hasonló alapítvány esetében, itt is az a helyzet, hogy Demeter Szilárdot csak kétharmados többséggel lehetne leváltani, a vagyon pedig a jelenleg hatályos törvények értelmében csak visszavásárlással kerülhetne ismét állami tulajdonba.