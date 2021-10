Milliárdokat dubajozik el a kormány a világkiállításon

Nagy örömmel jelentette be a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), hogy október 1-jén megnyitotta kapuit az Expo 2020 Dubai, amelyen közel 200 kiállító ország vesz részt fél éven keresztül. Az MTÜ szerint a szervezők több mint 1 millió látogatót várnak a magyar pavilonba a következő hat hónapban, ezért a magyar részvétel rendkívüli lehetőség turisztikai, gazdasági és diplomáciai szempontból egyaránt. Az ünnepi alkalom apropóján megpróbáltuk csokorba szedni, hogy ez a rendkívüli lehetőség mennyibe is került az elmúlt két-három évben.

Minden azzal kezdődött még 2019 márciusában, hogy a kormány összesen csaknem 21 milliárd forintot különített el a 2020. évi világkiállítás költségeire. Új állami vállalat is alakult a világkiállítás magyar programjainak és eseményeinek előkészítésére, szervezésére és lebonyolítására. Ez lett az EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft. A világkiállítással kapcsolatos közbeszerzéseket azonban nem csak az EXPO 2020 Kft., hanem az MTÜ és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal is bonyolította.

A legnagyobb tétel természetesen a pavilon építése és későbbi bontása volt. A kormány nem sajnálta a pénzt erre a turisztikai, gazdasági és diplomáciai szempontból egyaránt rendkívüli lehetőségre, és túlszárnyalta a milánói világkiállítás Sámándobjával felállított 8-9 milliárd forintos csúcsát. Már 2019 júniusában ki is derült, hogy nettó 10,6 milliárd forintért építheti meg a pavilont a WHB-Épkar Építőipari Kft. Még nem ér Mészáros Lőrinc közelébe, de azért a milliárdos állami tendereknek is köszönhetően 2020-ban is rekord évet zárt a Paár Attila többségi tulajdonában lévő WHB a maga 77,2 milliárd forintos forgalmával. Paár Attila amúgy Tiborcz István, a kormányfő vejének üzlettársaként lett ismert, ma is van közös cégük: a BPA116 Vagyonkezelő Kft.

A WHB-Épkar

a kiviteli tervezést 379,578 millió,

a kivitelezést 9,459 milliárd,

a műszaki karbantartást 235 millió,

a bontási munkákat 488 millió forintért vállalta el.

Ez a végére kicsit drágább lett, hiszen többszöri módosításokkal a végösszeg 10,6 milliárd forintról 11,2 milliárd forintra kúszott fel. A kivitelezés 9,9 milliárd forint, míg a bontás 676 millió forint lett.

Nagy falatnak számít még az üzemeltetés, ezzel kapcsolatban júliusban lett meg a szerencsés nyertes: egyedüli pályázóként a helyi, de magyar érdekeltségű Kraftwerk Design And Production L.L.C láthatja el a feladatot, nettó 1 millió 85 ezer dollárért (mintegy 330 millió forintért). A komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása című közbeszerzést Rogán Antal kedvenc médiaügynökségei nyerték el 135 millió forintért: Balásy Gyula két cége, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. vállalta a munkát.

A kormány kedvenc ügynökségeiről van szó. A kormány reklámjait és propagandaanyagait legyártó New Land Media Kft. 2018 óta szinte konkurencia nélkül kapja a megrendeléseket a kormánytól, hogy eljutassa a Rogán Antal által irányított kormányzati kommunikáció legfontosabb üzeneteit az emberekhez.

Valamit persze enni és inni is kell majd a magyar pavilon vendégeinek, ezt a problémát is megoldotta az EXPO 2020 Kft., hiszen 200 millió forintos ajánlattal az Aston Catering Kft. biztosítja az élelmiszert és az italt. Jókor érkezhetett az állami megbízás a Baluka László tulajdonában lévő cégnek, hiszen az Aston 2020-ban mindössze 53 millió forintos forgalmat könyvelhetett el, vesztesége közel 30 millió forint volt.

Bár a magyar pavilont csak az csodálhatja meg, akit már beoltottak a Covid ellen vagy negatív tesztje van, az eljutást megkönnyíti, hogy szeptember 30-tól már a flydubai légitársaság is repüli a Budapest-Dubai viszonylatot.